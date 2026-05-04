  Siber suçlulara göz açtırılmadı! 24 ilde düğmeye basıldı: 127 tutuklama
Siber suçlulara göz açtırılmadı! 24 ilde düğmeye basıldı: 127 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince son 5 günde 24 ilde ‘Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik icra edilen operasyonlarsa gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si tutuklandı.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, 24 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik polisimiz tarafından son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 127'si tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

