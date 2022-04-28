SİBERAY dolandırıcılara karşı uyardı

SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, cep telefonlarına gelen aldatıcı mesajlara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.

Ayrıca bağış ve yardım toplama dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması istenerek, "Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri kullanıldı.