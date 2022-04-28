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Güncel

SİBERAY dolandırıcılara karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlar ile sosyal medyadan yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

DHA28 Nisan 2022 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
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SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, cep telefonlarına gelen aldatıcı mesajlara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.

Ayrıca bağış ve yardım toplama dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması istenerek, "Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri kullanıldı.

  • SİBERAY
  • dolandırıcılık
  • uyarı

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