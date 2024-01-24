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SİBERAY, vatandaşları sahte sitelerdeki linklere karşı dikkatli olması konusunda uyardı

SİBERAY, vatandaşları internet ve sosyal medya platformlarını güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için 'sahte sitelere' karşı uyardı.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 08:58 - Güncelleme:
SİBERAY, vatandaşları sahte sitelerdeki linklere karşı dikkatli olması konusunda uyardı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşları "sahte sitelere" karşı uyardı. SİBERAY, nüfus ve kimlik işlemleri için "erken/kolay randevu" gibi başlıklarla asılsız içeriklere ve yönlendirilen sahte sitelere yönelik vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.

Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi.

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