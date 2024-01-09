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“Sibergöz-12” operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İHA9 Ocak 2024 Salı 08:28 - Güncelleme:
“Sibergöz-12” operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-12" operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Mercedes-Benz isimli firmaya ait oluşturulan Oltalama (Phishing) sitesi üzerinden 'Araç Satışı' ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'Araç Bedeli, Kargo Bedeli vb.' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden 'Kiralık Bungalov' temasını kullanarak oluşturdukları 'http://palmerobungalov.com' URL adresli Oltalama (Phishing) sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki vatandaşlardan 'Kapora Bedeli, Kiralama Ücreti' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada E-Ticaret siteleri üzerinden 'Konteyner, Telefon, Makine' ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir'deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'Kapora Bedeli, Ürün Ücreti' adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan http://alışmadaRandevu-islemlerim.com uzantılı sitede paylaşılan 0850'li numaralar üzerinden iletişim kuran 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına' yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova'dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı."

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