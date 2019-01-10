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Sibirya değil Sivas

Sivas’ta termometreler eksi 24’ü gösterirken Sibirya’yı andıran görüntüler oluştu

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Sivas’ta yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 20 derecinin altına düştü. Sivas’ta Sibirya’yı andıran görüntüler ortaya çıktı. Sivas’ta eksi 20 derecenin altına düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Otomobiller çalışmadı ağaçlar dahi dondu

Kızılırmak üzerinde buz adacıkları oluştu. Termometreler Kızılırmak kenarında eksi 24 dereceyi gösterdi. Gece eksi 25 derece ile Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yer Sivas’ın Altınyayla ilçesi oldu. Öte yandan yağar kan nedeni ile halen 343 köy yolunun araç ulaşımına kapalı olduğu, yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Sivaslılar havanın çok soğuk olduğunu belirtip işlerine gitmekte güçlük çektiklerini söylediler. Tarihi Şifahiye medresesinin akarlarında oluşan uzun su sarkıtları dikkat çekti.

Meteoroloji verilerine göre Sivas’ta soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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