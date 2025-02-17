Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yarından itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek.

İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.

Meteoroloji uzmanları, buz ve don olayına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük ilde de yağış beklenirken, Ankara ve İstanbul'da kar şeklinde olacak.

İstanbul'da çarşamba gününden itibaren kar etkili olacak. Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI VE "SİBİRYA SOĞUĞU" UYARISI

AKOM, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceği belirtildi.

Bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği öngörülen kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği ifade edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceği ve 26 Şubat-5 Mart arasında normale dönmesinin beklendiği ifade edilerek, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

AKOM'un açıklamasında, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 61,42 seviyesine ulaşarak toplam 533 milyon metreküp su seviyesine çıktığı, deniz suyu sıcaklığının ise 9 derece olarak ölçüldüğü de kaydedildi.