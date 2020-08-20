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Sıcak hava balon turları, 22 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan sıcak hava balon turları, 22 Ağustos itibarıyla tekrar başlatılacak.

20 Ağustos 2020 Perşembe 13:46 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 13:46
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