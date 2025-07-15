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Sıcak hava balonları Türk bayrakları ve 15 Temmuz afişleriyle uçtu

Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya'da,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve afişlerle uçtu.

AA15 Temmuz 2025 Salı 06:43 - Güncelleme:
Sıcak hava balonları Türk bayrakları ve 15 Temmuz afişleriyle uçtu
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Göreme beldesindeki kalkış alanlarında görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ile afişler asıldı.

Tura katılacak turistlerin sepetlere alınmasının ardından gökyüzüne yükselen balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Balonlar, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile "Unutmadık, unutturmayacağız" yazılı afiş, Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından da bazı balonlara üzerinde "Destan gençlerle yazıldı" yazılı poster asıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, gazetecilere, 15 Temmuz'un milletin canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadele olarak tarihte yerini aldığını belirtti.

Darbe girişiminde bulunan hain terör unsurlarının silahlarına göğsünü siper eden vatandaşların destan yazdığını vurgulayan Yurtbilir, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, 'destan gençlerle yazıldı' mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu topraklarda her karış, her taş, her gökyüzü parçası, bu milletin kahramanlık mirasıyla doludur. Gençlik olarak sorumluluğumuz büyük, bilincimiz yüksek. Demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sahip çıkmaya kararlıyız."

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