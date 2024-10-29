İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,295
  • EURO
    37,1158
  • ALTIN
    3036.41
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıcak hava balonları Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı
Güncel

Sıcak hava balonları Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı

Kapadokya'da, peribacaları üzerinde süzülen sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

AA29 Ekim 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Sıcak hava balonları Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı
ABONE OL

Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, Türk milletinin bayramını kutladığını belirterek, "Balonlarla her gün tur düzenliyoruz ama bugün bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı konuklarımızla bölge semalarında olacağız." dedi.

Balon turuna katılan yerli turistlerden Berk Çelik de cumhuriyetin 101'nci kuruluş yıl dönümünde Türk bayraklarıyla süslenmiş balonlarda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

  • balon uçuşu
  • peribacaları
  • Türk bayrakları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.