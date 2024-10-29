Sıcak hava balonları Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı

Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, Türk milletinin bayramını kutladığını belirterek, "Balonlarla her gün tur düzenliyoruz ama bugün bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı konuklarımızla bölge semalarında olacağız." dedi.

Balon turuna katılan yerli turistlerden Berk Çelik de cumhuriyetin 101'nci kuruluş yıl dönümünde Türk bayraklarıyla süslenmiş balonlarda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.