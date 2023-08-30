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Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya'da turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:33 - Güncelleme:
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı
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Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

Peş peşe gökyüzüne yükselen Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.

Sıcak hava balon pilotlarından Yasin Özdemir, gazetecilere, ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne yükseltmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayramı gökyüzünden kutlayacağız." dedi.

Balonlar yaklaşık 1 saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

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