Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yöneldi.



Memiş Aksoy Camisi'nin üzerinden geçtiği esnada balonun brandası minarenin alemine çarptı. pic.twitter.com/hX3lxm0mhd — Star Gazetesi ���� (@stargazete) September 6, 2023

Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer alıyor" dedi.