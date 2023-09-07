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Sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptı.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
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Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti.

Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer alıyor" dedi.

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