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Sıcak havadan bunalan İstanbullular sahil ve parklarda akın etti

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar sahillerde ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Sıcak havadan bunalan İstanbullular sahil ve parklarda akın etti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'da öğle vakti sıcaklık 32 derece olurken, hissedilen sıcaklık ise 36 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler, kent genelinde gölge alanlarda yoğunluğa neden oldu.

Birçok kişi serinlemek için parkları ve sahilleri tercih ederken, bazı kent sakinleri de güneşten korunmak amacıyla ağaçların altına ve kapalı mekanlara sığındı.

Sultanahmet Meydanı'na gelen vatandaşlarla turistlerin, çocuklarını bebek arabasına taktıkları güneşliklerle koruduğu görüldü.

Güneşli havayı fırsat bilip sahillere gelenlerden bazıları şemsiye altında dinlendi, bazıları da denize girerek serinledi, bir kısmı da sahilde piknik yaptı.

  • istanbul sahilleri
  • parklar
  • hava sıcaklığı artışı

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