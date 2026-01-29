İSTANBUL 16°C / 11°C
  Sıcaklıklar aniden düşecek! İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
Sıcaklıklar aniden düşecek! İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini artıyor. İstanbul ve birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşerek gelecek hafta pazartesi karla karışık yağmur, salı günü ise kar yağışlı olabileceği duyuruldu.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Sıcaklıklar aniden düşecek! İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
Haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güneyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması ve sıcaklıkların 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, aralıklı sağanak görülecek yarın 7-13, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu geçecek 31 Ocak Cumartesi 5-8, çok bulutlu, sağanak yağmurlu geçecek 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.

