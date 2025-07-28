Sıcaklıklar düşüyor... Meteoroloji'den sağanak müjdesi!

Meteoroloji'den yeni son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar yurt genelinde artacak ancak İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağmur yolda. 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok kent için sağanak yağış uyarısında bulundu. 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri İstanbul'da gök gürültülü sağanak beklenirken, 2 Ağustos Cumartesi günü de sağanak yağışın etkisini sürdüreceği bildirildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK MÜJDESİ

Marmara Bölgesi, hafta ortasından itibaren serinlemeye başlayacak. Meteorolojiye göre, 30 Temmuz Çarşamba günü Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Aynı gün İstanbul'da da aralıklı ve yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

CUMA GÜNÜ PEK ÇOK İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Haftanın son iş gününde ise yağışlı hava etkisini daha geniş alana yayacak. 1 Ağustos Cuma günü toplam 31 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu iller arasında İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, Adana, Trabzon, Rize ve Mersin gibi büyükşehirler de yer alıyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Ağustos Cumartesi günü de İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

28 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık