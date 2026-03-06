İSTANBUL 14°C / 5°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

Yurt genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

6 Mart 2026 Cuma 16:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yarın yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in doğusu, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Van, Hakkari, Şırnak, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ riski ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

