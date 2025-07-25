İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5562
  • EURO
    47,7118
  • ALTIN
    4378.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıcaktan bunalan esnaftan şaşırtan çözüm: Eylül'de görüşürüz
Güncel

Sıcaktan bunalan esnaftan şaşırtan çözüm: Eylül'de görüşürüz

Hatay'da 45 dereceyi bulan hava sıcaklığına dayanamayan esnaf, 'Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz' ifadelerinin yer aldığı notunu iş yerine asarak tatile çıktı.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 09:46 - Güncelleme:
Sıcaktan bunalan esnaftan şaşırtan çözüm: Eylül'de görüşürüz
ABONE OL

Türkiye'de rekor sıcaklıklar günden güne kendini hissettirirken Hatay'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı.

Hava sıcaklığının 24 Temmuz günü en yüksek olduğu ilçe 45.9 dereceyle Kırıkhan ilçesi oldu. İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı.

Enafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz " ifadeleri yer aldı. Esnafın kararı ve notu ilgi odağı olurken tebessüm ettirdi.

"ÇOK KİŞİNİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR, YAKINDA BAŞKALARI DA AYNI ŞEYİ YAPARSA ŞAŞIRMAYACAĞIZ"

Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen esnaf 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.