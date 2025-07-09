İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0515
  • EURO
    46,9753
  • ALTIN
    4263.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti
Güncel

Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denizde yüzmeyi ve sahillerde dolaşmayı tercih etti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti
ABONE OL

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 35 dereceye kadar yükseldi.

Saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçüldü.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı.

Millet bahçeleri ve parklar, öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kaldı.

Bazı kişiler de gölgelik alanlarda ve ağaç altlarında dinlenmeyi tercih etti.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na gelen Hasan Çelik, "Sıcaklardan dolayı denize geldim. Deniz çok güzel. Halkımız biraz temiz baksa daha da güzel olacak." dedi.

Sahile gelen 13 yaşındaki Berat Karakuş da arkadaşlarıyla denize atladığını, böylece hem eğlendiğini hem de serinlediğini dile getirdi.

Beşiktaş'ın Bebek semtine gelenler sahil şeridinde piknik yapıp denize girdi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye görevi yapıyor.

Sarayburnu ile Üsküdar'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar Boğaz'ın manzarasında yüzerken, bazıları da ağaçların altında dinlendi.

Büyükçekmece Sahili'ne yüzmeye gelenler yüksek sıcaklıktan şikayet etti.

Ziyaretçilerden Bekir Salih, sıcak havadan dolayı denizde serinlemeye geldiğini anlatarak, deniz suyunun çok güzel ve sıcak olduğunu kaydetti.

Trafikte seyreden bazı araçlarda ortam sıcaklığının 40 dereceye çıktığı görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.