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Sicilya'da denizin altında 3 yanardağ bulundu

İtalya'nın Sicilya bölgesinin güneybatı açıklarında aktifliği henüz belirlenmemiş 3 deniz altı volkanı bulundu.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Sicilya'da denizin altında 3 yanardağ bulundu
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The Guardian'ın haberine göre ABD, İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda ve Malta'daki çeşitli üniversitelerde görevli araştırmacılar, Sicilya'nın güneybatı açıklarındaki deniz tabanını inceledi.

Araştırmacılar incelemelerinde 3 yeni yanardağ keşfetti.

Çevredeki deniz tabanından 150 metre yükseklikte olduğu keşfedilen 3 volkanın, en az 6 kilometre genişliğinde olduğu belirlendi.

Söz konusu volkanların, 2019'da İtalya Ulusal Oşinografi ve Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü (OGS) tarafından keşfedilen volkan serisinin parçası olduğu saptandı.

OGS ekipleri, 16 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde bölgede yaptıkları çalışmalarda volkanik taş örnekleri topladı.

Araştırmacı Dario Civile, 3 yanardağın bulunmasını "Akdeniz deniz tabanı hakkında yapılan önemli bir keşif" olarak tanımladı.

Bölgede hidrotermal faaliyetler saptadıklarını ancak volkanların aktif olduğunu belirlemek için hala çok erken olduğunu belirten Civile, öncelikle ekiplerin topladığı volkanik taş örneklerini incelemelerini ve bu bağlamda sismik profiller çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

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