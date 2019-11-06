Şiddet ‘farkındalık eğitimi’ ile önlenecek
Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ kapsamında erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Aile Eğitim Programı içerikleri ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, yeni modül ve eğitim setleri kullanılarak aile eğitimleri gerçekleştirilecek, formatör ve eğitici sayıları artırılacak. Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından 400 bin kişinin yararlanması sağlanacak.
1 MİLYON EVE ZİYARET
Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar ve projeler yapılacak. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında 100 bin kişiye eğitim verilecek. Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) kurumsal kapasitesi artırılacak. ASDEP personeli 1 milyon haneyi ziyaret edecek.
Yaşlılar konut içindeki düzenlemelerle korunacak
Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara şiddet ve istismara karşı farkındalık eğitimlerinin verilmesi planlanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan diğer konular şöyle...
- İhtisaslaşma çalışmalarıyla kadın konukevi hizmet standartları rehberi 81 ilde uygulanacak, 3 ilde 4 kadın konukevinin ihtisaslaşmış kuruluşlara dönüşmesi sağlanacak.
- Çocukların dijital risklerden, yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak.
- Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacak.
- Bakım hizmetleri kalite standartları esas olmak üzere engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında puanlama yapılacak.
- Yaşlıların karşılaşabileceği düşme ve kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içinde ve çevrede düzenlemeler yapılacak.
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