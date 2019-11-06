Şiddet ‘farkındalık eğitimi’ ile önlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Aile Eğitim Programı içerikleri ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, yeni modül ve eğitim setleri kullanılarak aile eğitimleri gerçekleştirilecek, formatör ve eğitici sayıları artırılacak. Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından 400 bin kişinin yararlanması sağlanacak.

1 MİLYON EVE ZİYARET

Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar ve projeler yapılacak. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında 100 bin kişiye eğitim verilecek. Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) kurumsal kapasitesi artırılacak. ASDEP personeli 1 milyon haneyi ziyaret edecek.

Yaşlılar konut içindeki düzenlemelerle korunacak