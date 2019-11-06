23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7583
  • 6,3801
  • 275.827
  • 100525
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şiddet ‘farkındalık eğitimi’ ile önlenecek

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ kapsamında erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Aile Eğitim Programı içerikleri ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, yeni modül ve eğitim setleri kullanılarak aile eğitimleri gerçekleştirilecek, formatör ve eğitici sayıları artırılacak. Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından 400 bin kişinin yararlanması sağlanacak. 

1 MİLYON EVE ZİYARET

Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar ve projeler yapılacak. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında 100 bin kişiye eğitim verilecek. Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) kurumsal kapasitesi artırılacak. ASDEP personeli 1 milyon haneyi ziyaret edecek.   

Yaşlılar konut içindeki düzenlemelerle korunacak

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara şiddet ve istismara karşı farkındalık eğitimlerinin verilmesi planlanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan diğer konular şöyle...

- İhtisaslaşma çalışmalarıyla kadın konukevi hizmet standartları rehberi 81 ilde uygulanacak, 3 ilde 4 kadın konukevinin ihtisaslaşmış kuruluşlara dönüşmesi sağlanacak. 

- Çocukların dijital risklerden, yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak. 

- Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacak. 

- Bakım hizmetleri kalite standartları esas olmak üzere engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında puanlama yapılacak. 

- Yaşlıların karşılaşabileceği düşme ve kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içinde ve çevrede düzenlemeler yapılacak.    

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Acı kader! Kalbi bu acıya dayanamadı...

Acı kader! Kalbi bu acıya dayanamadı...

Sürücü dehşeti! Ortalığı birbirine kattı: Çatıya çıktı, polisle çatıştı

Sürücü dehşeti! Ortalığı birbirine kattı: Çatıya çıktı, polisle çatıştı

Dikkat! Uzmanlar uyardı: Hayati tehlike oluşturabilir

Dikkat! Uzmanlar uyardı: Hayati tehlike oluşturabilir

İran-Irak sınırında! İnşasında 1 milyon metreküp taş kullanılmış

İran-Irak sınırında! İnşasında 1 milyon metreküp taş kullanılmış
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın tarihi konuşması! 'Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz'

Başkan Erdoğan´ın tarihi konuşması! 'Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz'

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA