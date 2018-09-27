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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDO'nun yaptığı açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: 
 
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45
 
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55
 
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 - 09:45
 
İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ 
 
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

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