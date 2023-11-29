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Şiddetli fırtınanın etkisiyle turistlik ilçe zarar gördü

Sakarya'da etkili olan şiddetli fırtına Sapanca ilçesini adeta yıktı geçti. Fırtına sebebiyle bir ağaç ana yola devrilirken bir dükkanın ise tabelası koptu. Rüzgarda birbirine sürten elektrik tellerinden çıkan kıvılcım ise saniye saniye görüntülendi.

İHA29 Kasım 2023 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Şiddetli fırtınanın etkisiyle turistlik ilçe zarar gördü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'da fırtına etkili oldu. Sapanca ilçesinde etkisini gösteren fırtına zarara sebep oldu.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan bir ağaç ana yola devrildi. Devrilen ağaç sebebiyle Sapanca-Adapazarı yolunun tek yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Bu esnada yoldan geçen bir motosikletli ise ağacın parçalarının vücuduna isabet etmesi neticesinde hafif yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yoldan kaldırılırken, polis ekipleri ise ulaşımı tek yönlü olarak sağladı.

ÇÖP KOVALARI DEVRİLDİ, DÜKKANIN TABELASI KOPTU

Öte yandan, ilçe genelindeki birçok çöp kovası şiddetli rüzgarın etkisi ile devrildi.

Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanının şiddetli rüzgara dayanamayan tabelası yerinden koparak parçalandı.

Aynı bölgede birbirine sürten elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

  • fırtına hasarı
  • ana yol hasarı
  • elektrik kıvılcımı

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