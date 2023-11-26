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  • Şiddetli fırtınanın savurduğu çatı motosikletlinin üzerine düştü: 1 yaralı
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Şiddetli fırtınanın savurduğu çatı motosikletlinin üzerine düştü: 1 yaralı

Giresun'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Motosikletiyle seyir halindeyken uçan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

AA26 Kasım 2023 Pazar 16:54 - Güncelleme:
Şiddetli fırtınanın savurduğu çatı motosikletlinin üzerine düştü: 1 yaralı
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İlçede, öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada, Nizamiye Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçarak motosikletiyle yoldan geçen kişinin üzerine düştü.

Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlarca kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kent genelinde devrilen ağaçlar ve uçan çatılar, park halindeki araçlarda hasara yol açtı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısının uçma riskine karşı, hastane bahçesinin bir bölümü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri, ağaç devrilmesi ihtimaline karşı tedbir amacıyla gezmek için Giresun Kalesi'ne gelen vatandaşların tahliyesini sağladı.

Öte yandan merkeze bağlı Kemaliye ve Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köylerinde ormanlık alanlarda örtü, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde ise fındık bahçesinde çıkan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüdü.

İtfaiye ekipleri, Kemaliye köyündeki yangını kontrol altına alırken, Tirebolu ve Yağlıdere'deki yangınlara müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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