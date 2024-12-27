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Güncel

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Ağrı, Tunceli ve Kars'ta sürücüler zor anlar yaşadı

Ağrı, Tunceli ile Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 23:05 - Güncelleme:
Şiddetli kar yağışı nedeniyle Ağrı, Tunceli ve Kars'ta sürücüler zor anlar yaşadı
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Ağrı il merkezinin yanı sıra Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Etrafı beyaza bürüyen kar, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara yol açtı.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağışların etkisiyle ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

KARS

Kars'ta ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars-Digor kara yolunda yoğun kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

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