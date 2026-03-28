  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şiddetli rüzgar 2 katlı taş evi yıktı: Köylüler ve ekipler seferber oldu
Güncel

Şiddetli rüzgar 2 katlı taş evi yıktı: Köylüler ve ekipler seferber oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle iki katlı taş ev çöktü. Enkaz altında kalan 5 büyükbaş hayvan, ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 20:56
Batman'ın Gercüş ilçesinde şiddetli fırtınada altı ahır olan 2 katlı evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesi Poyraz Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle altı ahır olan 2 katlı taş ev çöktü. Enkaz altında kalan 5 büyükbaş hayvanı kurtarmak için İlçe Özel İdare ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Hayvanlar, çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Mahalle muhtarı Osman Şimşek, zorlu bir kurtarma süreci yaşadıklarını belirterek, "Yağışların etkisiyle taş ev ve altındaki ahır maalesef çöktü. Göçük altında kalan 5 büyükbaş hayvanımızdan 2 tanesini köylülerimizle birlikte kendi imkanlarımızla sağ salim çıkardık. Kalan 3 hayvanımız ise olay yerine sevk edilen Özel İdare ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yürüttüğü titiz çalışma sonucu kurtarıldı. Zor anımızda yanımızda olan ve yardımlarını esirgemeyen ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

