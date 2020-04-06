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Güncel

Şiddetli rüzgar okul inşaatının iskelesini çökertti

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu'nda Özel Zapyon Rum Lisesi'nin restorasyonunda kullanılan inşaat iskelesinde kısmi çökme meydana geldi.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 12:46 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:46
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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde rüzgar nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü. Bunun yanı sıra Beyoğlu'nda bulunan Özel Zapyon Rum Lisesi'nin restorasyonunda kullanılan inşaat iskelesinde de kısmı çökme meydana geldi. Zabıta ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Özel Zapyon Rum Lisesi'nin çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, kısmi çökme meydana gelen iskelenin kaldırılması bekleniyor.

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