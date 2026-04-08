İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5086
  • EURO
    52,0591
  • ALTIN
    6787.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şiddetli yağış hayatı felç etti: İki köyü birleştiren köprü çöktü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü. Köprünün çökmesi nedeniyle Karacaoğlan Mahallesi ile Göllüler köyü arasındaki yol ulaşıma kapandı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 17:44
ABONE OL

İlçede dün akşamdan bu yana aralıklarla süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Deliçay'ın üzerindeki köprü çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle Karacaoğlan Mahallesi ile Göllüler köyü arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Mustafa İba, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yurdagül, gazetecilere, sağanakla ilgili ekiplerin sahada olduğunu ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

  • köprü çöküşü
  • şiddetli yağış
  • ulaşım kapandı

ÖNERİLEN VİDEO

Tamir etmek için altına girdi: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.