İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4481
  • EURO
    7,0665
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89559
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şiddetli yağış istinat duvarının çökmesine sebep oldu
Güncel

Şiddetli yağış istinat duvarının çökmesine sebep oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun yağış nedeni ile dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.

IHA26 Mart 2020 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:03
ABONE OL

Çınar’da önceki gün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeni ile derenin kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. İlçeye bağlı İnanözü Mahallesinden geçen derenin hemen yanında bulunan evin altındaki istinat duvarı, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. İnanözü Mahallesi sakinlerinden Faysal Tokur, iki gündür ilçede sağanak yağışın sürdüğünü söyledi. Tokur, “Bugün sabah saatlerinde dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Duvarın hemen üstünde bir ev var. Burada şimdilik herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yetkililerin çevrede sağlıklaştırma çalışması yapmalarını istiyoruz” dedi.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.