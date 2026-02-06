İSTANBUL 16°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
  • Şiddetli yağış zemini kaydırdı duvarları çatlattı: Aydın'da 4 konut tahliye edildi
Güncel

Şiddetli yağış zemini kaydırdı duvarları çatlattı: Aydın'da 4 konut tahliye edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, zemin kaymasına yol açtı. Bir müstakil evin kısmen yıkılmasının ardından bölgede risk altındaki 4 ev tahliye edildi.

6 Şubat 2026 Cuma 18:48
Şiddetli yağış zemini kaydırdı duvarları çatlattı: Aydın'da 4 konut tahliye edildi
ABONE OL

Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak'ta Mehdi Gülfidan'a ait müstakil evde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından duvarlarda çatlaklar oluştu. Bunun üzerine Gülfidan, eşi ve çocuğuyla evinden ayrıldı.

Gülfidan, ailesiyle sokağa çıktıktan sonra bir bölümü yıkılmaya başlayan evinin o anlarını kayıt altına aldı.

Bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri önlem aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Gülfidan, "Duvarlarda çatlaklar oluşmuştu, daha sonra bu şekilde yıkıldı. Allah korudu." dedi.

ZEMİNDE KAYMA YAŞANIYOR

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, müstakil evde meydana gelen yıkımın ardından bölgede ekiplerin çalışma başlattığını belirterek, "Yıkılma tehlikesi bulunan 4 konut, zemin kayması tehlikesi nedeniyle tahliye edilmiştir." dedi.

