  • Şifa bulmak için girdikleri sudan cesetleri çıktı
Güncel

Şifa bulmak için girdikleri sudan cesetleri çıktı

Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cesedi bulundu. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yaptığı açıklamada AFAD ekiplerince bölgede yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bu durumun çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini dile getiren Taşolar, cenazelerin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye gönderildiğini ifade etti.

24 Ağustos 2025 Pazar 08:55
Şifa bulmak için girdikleri sudan cesetleri çıktı
Derebayındır köyünde, halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı yakınında 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'a (75) ait olduğu belirlendi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine yaptığı açıklama, AFAD ekiplerince bölgede yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bu durumun çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini dile getiren Taşolar, cenazelerin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan, ilk incelemede çiftin bedeninde dışarıdan müdahaleye dair bir iz bulunmadı.

Çiftin yakını Rüstem Çelik, karı kocanın dün akşam saatlerinde bölgeye gittiğinin görüldüğünü, daha sonra başka bir köyden vatandaşın şifalı su kaynağı yakınlarında çifti hareketsiz bularak durumu bildirdiğini söyledi.

