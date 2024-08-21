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Şifa Hastanesi belgeselinin Türkiye tanıtımı 24 Ağustos'ta yapılacak

İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi ve Katar merkezli El Cezire ile birlikte Gazze'deki Şifa Hastanesinin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan belgeselin tanıtımı, 24 Ağustos cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonunda yapılacak. Söz konusu etkinliğe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılacak.

Star Gazetesi21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Şifa Hastanesi belgeselinin Türkiye tanıtımı 24 Ağustos'ta yapılacak
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Tarihsel hafızayı diri tutmak, İsrail'in Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı tarihe kayıt düşmek için kurulan 'İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi', El Cezire ile birlikte Şifa Hastanesinin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan belgeselinin Türkiye tanıtımını yapacak.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve yerleşkeyi kuşatmıştı.

170'DEN FAZLA GAZZELİ ŞEHİT EDİLDİ

Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesinde tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı

Tüm süreç El Cezire 360 Dijital Platformu tarafından belgesel haline getirildi.

GÖSTERİM 24 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Tarihe kayıt düşen bu önemli belgeselin gösterimi, 24 Ağustos cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonunda yapılacak.

Etkinliğe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılacak. Tunç, gösterim öncesinde bir konuşma yapacak.

Belgesel gösterimi sonrasında ise Filistin'de yaşanan soykırımın tanıkları, entelektüeller ve aktivistlerin katılımıyla bir panel de düzenlenecek.

ETKİNLİKLER SAAT 15.00'DA BAŞLAYACAK

Diğer taraftan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan soykırım sürecinin canlı tanığı olan Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi de olacak.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 15.00'da başlayacak etkinlikler 18.00'a kadar devam edecek.

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