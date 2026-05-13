Sıfır Atık Forumu için geri sayım başladı! Emine Erdoğan: COP31 sürecine katkı sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5-7 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin, "COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfınca ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun, şimdiden Türkiye ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' anlayışıyla hayat bulan forumda, 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da, ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum."

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık Hareketi, şimdi dünyanın en kapsamlı çevre ve iklim buluşmalarından birine hazırlanıyor.





Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, sıfır atık yaklaşımını yalnızca bir çevre politikası olarak değil; iklim değişikliğiyle mücadelede somut sonuç üreten stratejik bir dönüşüm modeli olarak uluslararası gündemin merkezine taşımayı hedefliyor.





"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek forum, Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) giden süreçte küresel ölçekte uygulama hazırlığını hızlandıran en önemli platformlardan biri olacak.