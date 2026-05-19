Sıfır Atık Forumu İstanbul'da düzenlenecek: 183 ülke akredite oldu

1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 5–7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu için şu ana kadar 183 ülke kayıt yaptırırken, 8 eski devlet başkanı ve 200'ün üzerinde bakan da Forum'da yer alacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL ÇEVRE VE SIFIR ATIK ORGANİZASYONU

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) ana paydaşlığıyla organize edilen forum; katılımcı ülke sayısı, çok taraflı diplomatik temasları, bakanlık düzeyinde gerçekleştirilecek stratejik oturumları ve küresel politika çıktıları itibarıyla dünyadaki en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Bu yıl 160'tan fazla ülkeden 5.000'den fazla üst düzey delegenin ve 100'ün üzerinde bakanın resmi kayıt yaptırdığı forum, üç gün boyunca küresel sürdürülebilirlik mimarisinin şekillendiği stratejik bir merkez olacak. Bu buluşma, sıfır atığı çevresel bir uygulama alanı olmaktan çıkararak; iklim diplomasisi, ekonomik dayanıklılık ve uluslararası iş birliği başlıklarının merkezine yerleştiriyor.

FORUMA, 8 ESKİ DEVLET BAŞKANI VE 200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK

Diplomatik katılım düzeyi ise forumun küresel etkisini ortaya koyan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. 200'ün üzerinde belediye başkanı, valiler, küresel fon yöneticileri ve 8 eski devlet başkanının katılımıyla forum, yerel yönetimlerden uluslararası finans kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede üst düzey temsil sağlıyor. Böylece çok katmanlı bir yönetişim modeli İstanbul'da somut bir zemine kavuşuyor.

183 ÜLKE FORUM İÇİN AKREDİTE OLDU

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan tarihi İstanbul Deklarasyonu'nun ardından, bu yıl forum sonunda, şu ana kadar akredite olan 183 ülkenin imzalaması hedeflenen kapsamlı bir Sonuç Bildirgesi hazırlanıyor. Bu bildirgeyle birlikte sıfır atık yaklaşımının gönüllü bir iyi niyet beyanının ötesine geçerek, küresel ölçekte somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüşmesi amaçlanıyor.

SIFIR ATIK FORUMU İLE YENİ BİR DİPLOMASİ MODELİ DOĞUYOR

Sıfır Atık Forumu, İstanbul'da sadece bir çevre etkinliği değil; çok aktörlü, çok seviyeli ve finansal boyutu güçlü bir küresel iş birliği platformu olarak yeni bir diplomasi modelinin inşasına ev sahipliği yapıyor.

ÜÇ BAKANLIK, ÜÇ STRATEJİK DÖNÜŞÜM ALANI

Forum kapsamında gerçekleştirilecek üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu, küresel sürdürülebilirliğin sektörel ve yapısal yol haritasını çizecek. Dünyanın dört bir yanından gelen bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının ev sahipliğinde şu stratejik alanlara odaklanacak:

YÜKSEK DÜZEYLİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLARI OTURUMU

Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu'nda enerji politikalarının geleceğine yön verecek başlıklar masaya yatırılacak. Oturumda; yenilenebilir enerji yatırımları ile atık azaltımı arasındaki ilişki, enerji üretim süreçlerinde döngüsel ekonomi uygulamaları, kritik hammaddelerde kaynak verimliliği ve enerji güvenliği ile sürdürülebilirlik dengesi ele alınacak.

"ENERJİ BAKANLARINI TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu'na ilişkin değerlendirmesinde, "5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu'nda enerji bakanlarını Türkiye'ye davet edeceğiz. Belki eylül ayında bu işi küresel anlamda zirveye çıkaracak bir başka iş yapacağız. Türkiye'nin çabaları var. Birçok proje var ama en ucuz enerji kaynağı, enerjiyi verimli kullanmak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu işi sahiplenmesiyle tüm Türkiye'de bu konuda farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum" dedi.

YÜKSEK DÜZEYLİ TARIM VE ORMAN BAKANLARI OTURUMU

Tarım ve Orman Bakanları Oturumu, sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutunu masaya yatıracak.

* Gıda kaybı ve israfının azaltılması,

* Su verimliliği ve havza bazlı yönetim,

* Orman varlığının korunması ve karbon yutak alanları,

* Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları

oturumun temel başlıkları arasında yer alacak.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HIZ KAZANACAK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, "Gıda güvenliğinin sağlanmasında israfın azaltılması ve doğal kaynakların korunmasının stratejik bir öncelik olduğunu" vurguladı. Bakan Yumaklı, bu forumun küresel ve uluslararası iş birliklerine büyük bir ivme kazandıracağını ifade etti.

YÜKSEK DÜZEYLİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLARI OTURUMU

Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, üretim süreçlerinin yeniden tasarımı ve teknolojik dönüşüm stratejilerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Küresel sanayinin geleceğine yön verecek oturumda, sürdürülebilir üretim modelleri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

* Temiz üretim teknolojileri,

* Endüstriyel simbiyoz uygulamaları,

* Atığın ekonomik değere dönüştürülmesi,

* Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu detaylı biçimde ele alınacak.

"TÜRKİYE'NİN YEŞİL SANAYİ VİZYONU KÜRESEL ÖLÇEKTE PAYLAŞILACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada forumu "Türkiye'nin yeşil sanayi vizyonunun küresel ölçekte paylaşılacağı ve yeni teknoloji iş birliklerinin kurulacağı stratejik bir eşik" olarak değerlendirdi.

COP31'E GİDEN YOLUN STRATEJİK ALTYAPISI İSTANBUL'DA KURULUYOR

Bugüne kadar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) zirvelerinde ana gündem maddesi yapılmayan sıfır atık konusu, Sıfır Atık Vakfı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimleriyle COP31'in ana müzakere başlıklarından biri haline getirilmiştir.

Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde, teknik ve politik başlıkların olgunlaştırıldığı, çok taraflı iş birliği protokollerinin şekillendiği en kritik ön platform İstanbul Sıfır Atık Forumu olacaktır. Burada alınan kararlar, önümüzdeki 10 yılın küresel iklim politikalarına yön verecektir.

MAZLUM COĞRAFYALAR FORUMDA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Sıfır Atık Forumu, yalnızca karar vericilerin değil, iklim krizinden en çok etkilenen dezavantajlı toplulukların da sesini dünyaya duyuruyor.

Sıfır Atık Vakfı'nın Nairobi'deki Kibera gecekondu mahallesinde gerçekleştirdiği danışmanlık toplantılarının bir uzantısı olarak, Kibera'dan 10 genç forum kapsamında İstanbul'a getiriliyor. Bangladeş ve Filistin gibi dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalardan gelen temsilciler, yaşadıkları çevresel adaletsizlikleri ve su/gıda krizlerini dünyaya anlatma fırsatı bulacaklar.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI İKLİM DİPLOMASİSİNDEKİ GÜCÜ

Forum, Türkiye'nin küresel çevre ve iklim gündeminde üstlendiği yeni rolün güçlü bir yansımasıdır.

* Türkiye, yalnızca kendi ulusal dönüşümünü değil,

* Bölgesel iş birliklerini,

* Gelişmekte olan ülkelerle bilgi paylaşımını, * Küresel politika belgelerine katkıyı eş zamanlı yürütmektedir.

İstanbul'daki buluşma, COP31 sürecine giden yolda teknik ve diplomatik bir eşik olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, sıfır atık yaklaşımını iklim krizine karşı somut, uygulanabilir ve ölçülebilir bir çözüm modeli olarak uluslararası platforma taşımaktadır.

5–7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu, yalnızca bir etkinlik değil; iklim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sıfır Atık Vakfı, insanlığın ortak evini korumak, kaynakları gelecek nesillere aktarmak ve daha adil bir dünya inşa etmek isteyen tüm küresel paydaşları bu tarihi zirvenin bir parçası olmaya davet ediyor.

Sıfır Atık Forumu 2026 ile ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için: www.globalzerowasteforum.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'den Küresel Ölçekte Norm Üreten Bir Model

2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir toplumsal hareket olarak başlatılan Sıfır Atık Projesi, bugün 86 milyon vatandaşın sahiplenmesiyle ulusal sınırları aşarak küresel ölçekte referans gösterilen bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Siyaset üstü bir vizyonla gezegenin kaderine etki eden bu hareket, Türkiye'nin uluslararası iklim diplomasisindeki en yapıcı ve çözüm odaklı enstrümanlarından biri olarak konumlanmaktadır.

Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin eş sunuculuğunda BM Genel Kurulu'nda alınan tarihi kararla 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi, bu topraklardan dünyaya armağan edilen kalıcı bir miras olmuştur. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu, 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla 193 üye ülkede sıfır atık politikalarının kurumsallaşmasına liderlik etmektedir.

Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 10 yıllık stratejik iş birliği anlaşması, vakfı uluslararası sistemin doğrudan bir ortağı haline getirmiştir. BM resmi web sayfasında BM logosu ve BM Çevre Programı (UNEP) logosu ile birlikte Sıfır Atık Vakfı logosunun yer alması, bu küresel güvenin ve kurumsal derinliğin en somut nişanesidir.