İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7841
  • EURO
    48,5072
  • ALTIN
    5468.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıfır Atık Forumu'nda adres İstanbul... Emine Erdoğan: Türkiye'nin kararlılığı dünyaya taşınacak
Güncel

Sıfır Atık Forumu'nda adres İstanbul... Emine Erdoğan: Türkiye'nin kararlılığı dünyaya taşınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 17-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na ilişkin, 'İnsan, Mekan, Dönüşüm temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak.' ifadelerini kullandı.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Sıfır Atık Forumu'nda adres İstanbul... Emine Erdoğan: Türkiye'nin kararlılığı dünyaya taşınacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 17-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na ilişkin, "'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak. Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim krizi ile mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platform olacak." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çevre ve sıfır atık konusunda dünyanın en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

İstanbul'da Sıfır Atık Vakfının ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde 17-19 Ekim'de düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nun, 104 ülkeden temsilcileri bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözümler arayacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye'nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak. Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim krizi ile mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platform olacak. Fikirlerin ve umutların aynı masada birleşeceği forumun çıktılarının, 2026 BM Sıfır Atık Raporu'na temel oluşturacak olması ise bu buluşmayı hem anlamlı hem de tarihi kılıyor. İstanbul'dan yükselen bu güçlü vizyonun, dünyayı daha yaşanabilir kılacak güçlü bir dönüşüme vesile olmasını diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.