Sıfır Atık Forumu'nda ASELSAN damgası: Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi inşa ediliyor

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da "Döngüsel Enerji Altyapısı: EV Bataryalarından Güneş Panellerine" başlıklı panel düzenlendi.

Burada konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, küresel ölçekte bir teknoloji markasına dönüşümü hedefleyen ASELSAN NEXT programı kapsamında yeşil dönüşüm faaliyetlerini kararlılıkla yürüttüklerine dikkati çekerek, uygulanan politikaların somut sonuçlarının adım adım hayata geçirildiğini söyledi.

Sıfır atık kapsamındaki çalışmalarına değinen Akyol, "Bugün itibarıyla tüm atıklarımızın yüzde 85'ini geri kazanıyoruz. Bunları kompost olarak kullanıyoruz. Benzer şekilde geri kazandığımız atıklar sayesinde ciddi tasarruf sağladık. Bugün sadece enerji alanında ASELSAN'ın, ki Türkiye'nin en büyük şirketinden bahsediyoruz, 2 aylık enerji tüketimini bu sayede geri kazanmış olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVA SAVUNMA TESİSİ İNŞA EDİLİYOR"

Akyol, su verimliliği alanında da çalışmalar sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Türkiye'nin ilk mavi su verimliliği belgesine de başvurmuş şirket olduk şu anda. Zaten önemli adımlar atmıştık. Özellikle su tasarrufunu sağlayacak birçok uygulamayı hayata geçirdik. İşte buralarda yüzde 17'ye varan tasarruflar sağladık. Yine sulamada kullandığımız yeni sensörler, yeni yaklaşımlar bize yüzde 32 tasarruf sağladı ama bu belgeyle zorunlu olmadığı halde Türkiye'nin mavi su verimliliği belgesine sahip bir şirket olmak üzere de adımlarımızı attık." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın filosundaki elektrikli araç oranını yüzde 28'e çıkardıklarının altını çizen Akyol, uzun vadede tüm araçların elektrikli olmasını hedeflediklerini aktardı.

Akyol, yeni bir yatırım yaptıklarını belirterek, "Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı bu yatırım bittiğinde, tamamıyla yenilenebilir enerjiye dayanan, enerji verimliliğiyle dizayn edilmiş, her tarafı yeşil doğaya uygun ve Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi inşa edilmiş olacak." diye konuştu.

KULLANILMIŞ PİLLERİN GERİ KAZANIMI ZORUNLU HALE GELDİ

Tsinghua Üniversitesi Öğretim Üyesi Dong Qingyin, geri dönüştürücülere rehberlik edilmesi ve özellikle ekonomik değeri düşük güneş panellerinin geri dönüşüm maliyetlerinin nasıl karşılanacağının hükümetler tarafından netleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ellen MacArthur Vakfı Kritik Mineraller Yöneticisi Wen Yu Wei, iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için gereken enerji dönüşümünde enerji karbonsuzlaştırması ve enerjiye erişimin gerekli olduğunu belirtti.

VoltR'in Kurucusu Maxime Bleskine de temiz enerji ve kritik malzemeler için gelecekte sadece yeni çıkarılan kaynakların yeterli olmayacağına işaret ederek, Avrupa'da kullanılmış pillerin geri kazanımı ve geri dönüşümünün stratejik olarak zorunlu hale geldiğini söyledi.

PANELLER GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Forum kapsamında gün boyu "Şehirler İçin Altyapı Rolü Olarak Gayriresmi Sektör", "Önce Verimlilik: Atık Oluşumunu Kaynağında Önleyen Enerji Sistemleri" ve "İnşaat ve Yıkım: Sıfır Atığın Uyuyan Devi" panelleri yapıldı.