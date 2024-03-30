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Sıfır Atık Günü kapsamında depremden etkilenen çocuklara etkinlikler düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çocuklara özel çeşitli etkinlikler düzenlendiğini bildirdi.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 01:27 - Güncelleme:
Sıfır Atık Günü kapsamında depremden etkilenen çocuklara etkinlikler düzenlendi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde çeşitli etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, ilk olarak 27 Mart'ta Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlatılan ve 30 Mart'a kadar diğer illerde de devam edecek olan etkinliklerde, depremzede çocukları bilgilendirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için Sıfır Atık atölye çalışmaları, bilgi yarışmaları ve müzik eğlence aktiviteleri düzenlendiği aktarıldı.

Emine Erdoğan'ın video mesajının paylaşıldığı etkinliklerde, Sıfır Atık Bilgi Yarışması'nda başarılı olan ilk 5 çocuğa içerisinde Sıfır Atık oyunu bulunan sırt çantası hediye edildiği, yarışmaya katılmayan çocuklara ise Mavi Gezegen Dedektif, Çevre Çocuk ve Ramazan Günlüğü dergilerinin verildiği ifade edildi.

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