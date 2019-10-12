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Sıfır Atık Hareketi çığ gibi büyüyor 

Emine Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesince düzenlenen, İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongre ve Sergisi’nin açılışında konuştu.

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Erdoğan, çocuklara bırakılacak gelecek vasiyetinin cümlelerini şu anda kurduklarına dikkati çekti. 2017’de başlattıkları Sıfır Atık Hareketi’nin bugün çığ gibi büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, “Öncelikle Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamu kurumlarında başlattık. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020’de tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız” dedi. Erdoğan, her değişim hareketinde olduğu gibi Sıfır Atık Hareketi’nin başarıya kavuşmasında, insanların konuya aşina olmalarının çok önemli olduğunu aktardı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 950 bin kişiye eğitim verilmiş olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, “Sıfır Atık Hareketi çok şükür başladığı günden beri, gerek yerel yönetimlerden, gerek medyadan gerekse STK’lardan büyük destek gördü. 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 oranında azalttı. Şimdi 2021’i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak. Sıfır Atık Projesi’nin bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi’nin startını haziran ayında verdik. Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başlattık. Bu çerçevede 122 bin 193 metreküp deniz çöpü toplandı” diye konuştu.      

Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yıldız Teknik Üniversitesi’nce düzenlenen ‘İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi’ne katıldı.  

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