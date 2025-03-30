Sıfır Atık Hareketi'yle ''daha yaşanabilir bir dünya'' hedefleniyor

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı. BM Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

Doğanın korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel ve kurumsal sorumluluğunun önemine dikkati çekmek amacıyla ilan edilen Uluslararası Sıfır Atık Günü, yurt içinde ve küresel çapta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Türkiye'nin sıfır atık konusundaki girişimleri ve yapılan çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ağırbaş, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün Emine Erdoğan'ın liderliğindeki girişimler neticesinde BM tarafından kabul edildiğini ve bugünün bütün BM üyesi ülkelerce kutlandığını dile getirdi.

30 Mart'ın bir "first lady" tarafından BM Genel Kurulu'na kabul ettirilen ilk uluslararası gün olduğuna dikkati çeken Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde New York'ta düzenlenen uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ettiğini hatırlattı.

Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı olarak Birleşmiş Milletler'in bu alandaki partnerlerinden bir tanesi olduklarını ifade ederek, "Cenevre'den Pekin'e, Pekin'den Toronto'ya ve New York'a dünyanın 100'den fazla destinasyonunda, Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı koordinasyonunda 100'den fazla etkinlik organize edildi. Bu yılki ana temamız tekstil atıklarıydı." diye konuştu.

- "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE BERABER SAHADA BİRÇOK FARKINDALIK FAALİYETİMİZ VAR"

Uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde olduklarını kaydeden Ağırbaş, şunları söyledi.

"Sayın Hanımefendi'nin başkanlığını yaptığı Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun da sekreterya görevini Sıfır Atık Vakfı ve BM'in kurumları ortaklaşa yürütüyor. Yine BM ile beraber sahada birçok farkındalık faaliyetimiz var. Biz daha yaşanılabilir, daha adil bir dünya için Sayın Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı olarak çalışmalara devam ediyoruz. Yine Türkiye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarla sahada yaptığımız birçok farkındalık çalışması var. Bu çalışmalarla toplumumuzun daha az atık üreterek daha yaşanabilir dünya olma yolunda ilerlemesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda Sayın Hanımefendi'nin liderliğinde, Cumhurbaşkanı'mızın açtığı yolda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Ağırbaş, ilkokul, lise ve üniversitelerde sıfır atık konusunda çeşitli eğitimler düzenlediklerin kaydetti.

Eğiticinin eğitimleri yaparak imamlar, öğretmenler, kanaat önderleri gibi toplumda etkiye sahip insanlara sıfır atık eğitici eğitimleri verdiklerini belirten Ağırbaş, onların, eğitimcileri olarak kendi bölgelerinde, kendi topluluklarında sıfır atıkla alakalı insanlarda farkındalık sağlamalarını önemsediklerini kaydetti.

-"TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINDA AKADEMİK MERKEZ OLMASINI İSTİYORUZ"

BM ile birlikte yakın zamanda yayına alacakları bir eğitim platformu çalışması hazırladıklarını aktaran Ağırbaş, şunları söyledi:

"Bu, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkede aynı anda yayına alınacak. Yine yakın zamanda açıklayacağımız Sıfır Atık Enstitüsü'nü kuruyoruz Birleşmiş Milletlerle beraber. Türkiye'nin artık sıfır atık çalışmalarının da akademik merkezi olmasını biz istiyoruz. Yine vakıf olarak Birleşmiş Milletler ve uluslararası organizasyonlarla anlaşma sağladık. Birleşmiş Milletlerin sıfır atıkla alakalı çalışmalarının İstanbul merkezli yapılmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İstanbul'da bölge ofisini açacağını duyurdu. Bu bölge ofisi sıfır atıkla alakalı çalışmaları barındıracak ve alakalı çalışmaları yürütecek bir ofis olarak konumlandırılıyor. Biz yine Birleşmiş Milletlerin başka organizasyonlarının da İstanbul'da ofis açarak uluslararası sıfır atık çalışmalarını da İstanbul'dan yürütmelerini önemsiyoruz."

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, yaptıkları çalışmalar sonrasında sanayide, şirketlerde ve vatandaşlar nezdinde sıfır atıkla ilgili ciddi bir farkındalık oluştuğunu, atık oranının ciddi oranda azaldığını ifade ederek, "Vatandaşımızın da takdir edeceği gibi biz sıfır atığın öncü ülkesi konumundayız dünyada. Sayın Hanımefendi'nin girişimleri sonrasında sıfır atık hareketi dünyada bir yer buldu ve ilk defa bir 'first lady' aynı zamanda onursal başkanımız her gittiği toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından kabul ediliyor. Sıfır atıkla alakalı toplantılar planlanıyor." ifadelerini kullandı.