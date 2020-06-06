Sıfır atık için paket servislere 'sefer taslı' çözüm

AA 06 Haziran 2020 Cumartesi 14:06 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 14:07

Restorandan yemek sipariş eden müşteriler, sefer taslarında gelen yemekler için 20 lira depozito ödüyor. Sefer tasları daha sonra restorana teslim edilerek depozito geri alınıyor.

Daha önce birçok lokantanın şefliğini yürüten ve yurt dışındaki gastronomi organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden şef Deniz Şahin, şimdi de Nişantaşı’ndaki restoranda kendi deyimiyle misafirlerine "Beş denizler coğrafyasının yerel ve özel lezzetleri"ni sunuyor.



"Gerçek hazine" olarak nitelendirdiği Anadolu'yu sürekli gezerek reçetelerini geliştiren Şahin, restoranında geleneksel sefer taslarının kullanılmasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde paket servislerinin bulunmadığını aktaran Şahin, "Kovid-19 dönemi tüm işletmelerde olduğu gibi biz de restoranımızı kapattıktan sonra virüs ve salgına karşı işletmeler tarafında alınması gereken önlemleri anlamaya, öğrenmeye ve uygulama için projeler üretmeye odaklandık." dedi.



Her güne özel hazırlanan "Kara Tahta" menülerinde 15-20 farklı tencere yemeği sunduklarını anlatan Deniz Şahin, dışarıdan da yoğun bir ilgiyle karşılaşınca tencere yemeklerinin dışarıya gönderimi ile ilgili sürdürülebilir bir proje üzerinde düşünmeye başladıkları belirtti.

Şahin, Türkiye'de restoran ve paket servis işi yapanların genellikle doğaya zararlı ürünler kullandığını söyleyerek, "Ülkemizde biyobozunur paket servis ürünlerinin de olmaması nedeniyle biz manifestomuzda da olduğu gibi köklerimize sadık kalmak istedik ve ajansımızla birlikte depozitolu sefer tası kullanma fikrini geliştirdik." ifadelerini kullandı.

- "MÜŞTERİLERİMİZ KÖKLERİNE YOLCULUK YAPTI"



Paket servisleri, ambalaj atığı çıkarmadan sefer tası ile sunmalarının müşteriler tarafından da oldukça iyi karşılandığını aktaran Şef Deniz Şahin, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ve atıksız fikirlere karşı çok fazla talep var global anlamda. Ne mutlu ki bu çerçevede projeler geliştirilince ziyaretçilerimiz oldukça mutlu karşıladı ve destekledi. Müşterilerimiz köklerine yolculuk yaptı. Bazı müşterilerimiz depozitoyu iade etmeden sefer taslarını sahiplendi. Bu durum da bizi oldukça mutlu etti."



Kullandıkları sefer tasları daha maliyetli olmasına rağmen depozito bedeli olarak 20 lira belirledikleri belirten Şahin, "Bu uygulamayı kesinlikle sürdüreceğiz ve başka işletmelerin de bu sayede köklerine dönmesini arzuluyoruz. Sefer tasının plastik ve atık yaratan ürünler kullanmaktan çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.