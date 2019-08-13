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Sıfır atık ile her alanda kazanım 

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hizmet binasında toplanan atık miktarı 299 tona ulaştı. Proje kapsamında 2 bin 789 ağacın kesilmesi önlenirken 2 bin 283 kilovatsaat enerji, 4 bin 593 metreküp su tasarrufu sağlandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017’de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Projenin uygulamaya geçmesinden itibaren Bakanlık ana hizmet binasına  ait “25 aylık değerlendirilebilir atık/kazanım verileri” paylaşıldı. Buna göre, binada, projenin başlamasından bu yana toplam 299 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.  

Ağaç kesimi önlendi 

Proje kapsamında Bakanlık ana binasından 164 ton kağıt-kartonun geri  kazanımı sağlanarak, 2 bin 789 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. 74,6 ton  plastik atığın geri dönüşümüyle bin 217 varil petrolün kullanımından da tasarruf  sağlandı. Buradaki 16,34 ton cam atık ile 16,3 ton metal atığın dönüşümüyle  toplam 40,9 ton ham maddede tasarrufu yapıldı. Sıfır Atık Projesi ile organik atıklar, kompost (bitki atıklarından  yapılan gübre) tesislerinde geri dönüşüme tabi tutularak, peyzaj alanları, millet  bahçeleri ve parklarda bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılıyor. Bu kapsamda 14,6 ton organik atıktan 8 ton kompost üretildi. Bakanlık  binasından çıkan 6 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara  gönderildi.      

Enerjiden tasarruf 

Sıfır atık proje ile her alanda kazanım elde edilmeye devam ediyor. 4 bin 890 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı  oranda biyodizel, bin 455 litre atık motor yağının dönüşümüyle 909 litre madeni  yağ, 417 kilogram elektronik atığın dönüşümüyle de 291,9 kilogram ham madde  ekonomiye kazandırıldı. Elde edilen kazanımlarla 12 bin 283 kilovatsaat enerji, 4 bin 593  metreküp su tasarrufu sağlandı.      

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