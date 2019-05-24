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Sıfır Atık Projesi’nde pilot bölge Kızılcahamam

Ankara’da Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçenin Sıfır Atık Projesi’nde pilot bölge seçildiğini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Bakan Kurum, “Türkiye’nin en büyük çevre hareketini başlattık, Sıfır Atık Projesi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde sürdürülen ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında önem verdiğimiz bu projede Kızılcahamamızı pilot bölge ilan ederek, Belediyemiz tarafından bir birim oluşturulup bu projeyi Kızılcahamam’dan hayata geçirerek 2023 hedeflerimizde Kızılcahamam’a inşallah çöp kamyonu girmeyecek şekilde uygulamayı yürüteceğiz” dedi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi tarafından kurulan Sıfır Atık Biriminin faaliyetlerine başladığını söyleyerek, halkın da katkıları ile hem ekonomi hem de birer çevreci olmak için çalışılacağını belirtti. 

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