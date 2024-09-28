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Sıfır Atık Projesi'nin pilot ilçesi: Kızılcahamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Sıfır Atık Projesi'nin pilot ilçesi: Kızılcahamam
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sıfır atık uygulaması için 2019'da pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da geri kazanılabilir atıklar için toplama sistemi oluşturuldu ve atık getirme merkezi kuruldu.

İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

- İLÇEYE SIFIR ATIK BAHÇESİ KURULDU

İlçeye kurulan Sıfır Atık Bahçesi, 5 bölümden oluşuyor ve atıkların depolandığı, depozito işlemlerinin uygulandığı atık bölmesinin yanı sıra bahçede geri dönüşüm malzemelerle öğretmen ve öğrencilerin tasarım ürünler yaptığı geri dönüşüm atölyesi bulunuyor.

Sıfır atık oyun alanı, takas sistemiyle kitap ve oyuncak satışlarının gerçekleştiği ambalajsız atık dükkanı ile sıfır atık kafeteryası da yer alıyor.

- PİLOT İLÇELER 7 BÖLGEYE YAYILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Kızılcahamam'a ilişkin görüntüler paylaştı.

Paylaşımında pilot ilçe sayısının 7 bölgeye yayılacağına dikkati çeken Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketimize pilot ilçe Kızılcahamam'da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız destek verdi. Şimdi pilot ilçe sayımızı 7 bölgeye yayarak Kızılcahamam gibi örnekleri daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

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