Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: UNICEF'le daha yakın işbirliği içinde olacağız

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, bölge ekibi ve UNICEF bünyesindeki projelerde görev alan gençlerle Sıfır Atık Vakfını ziyaret ederek Vakıf Başkanı ve COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Marchi ve Ağırbaş, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların merkezde yer almasını ve seslerinin iklim değişikliğiyle ilgili tüm faaliyetlere dahil edilmesini sağlamak amacıyla Türkiye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Marchi, Türkiye'nin, önceki iklim zirvelerinde de bu amacı göz önünde bulunduran, öncü ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi, "Türkiye'nin, her zaman için gençleri ve çocukları, iklimin onların üzerindeki etkisini ve onların bu tartışmalara katılmasını düşünen bir ülke olması, COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını anlamlı kılıyor." dedi.

2022'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'in desteğiyle, "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasıyla Uluslararası Çocuk Forumu'nun düzenlendiğini hatırlatan Marchi, "First Lady bu girişime Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde nezaketle ev sahipliği yaptı. Etkinliğe yalnızca Türkiye'den değil, farklı ülkelerden de gençler katıldı. Farklı ülkelerden ve topluluklardan gelmelerine rağmen bu gençlerin ortak sorunları nasıl tartışabildiklerini görmek hem yürek ısıtan hem de ilham verici bir durumdu. Sonrasında bu gençler geliştirdikleri çözümleri beraberinde ülkelerine götürdü." diye konuştu.

- "DAHA FAZLA ÇOCUK VE GENCİN FAALİYETLERE KATILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Sonraki süreçlerde benzer çalışmalar yürüttüklerini anlatan Marchi, bu çalışmaların gençlerin iklim müzakerelerine katılımı noktasında öncü rol oynadığını vurguladı.

Paolo Marchi konuşmasını şöyle tamamladı:

"COP31'in Türkiye'de gerçekleşmesi dolayısıyla, bu yıl, UNICEF'in tüm kamu ve sivil toplum kurumlarıyla işbirliğini sürdürerek çocukların ve gençlerin seslerinin iklim değişikliği girişimlerinin merkezinde olmasını sağlaması için mükemmel bir yıl. Sıfır Atık Vakfı'yla COP31 kapsamında nasıl çalışabileceğimizi, bu süreçte çocuklara güçlü bir odak oluşturmak için kurabileceğimiz sağlam ortaklıkları görüştük. UNICEF İcra Direktörü'nün 2023'te imzaladığı Sıfır Atık Taahhüt Bildirgesi'nin, gençler ve çocuklarla yürütülecek faaliyetlere etkisinin nasıl artırılabileceğini ele aldık. Sıfır Atık Vakfı ile birlikte olmak büyük bir onur. Vakıf zaten bu girişimlere öncülük ediyor ve şimdi çabalarımızı birleştirerek daha fazla çocuk ve gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamayı hedefliyoruz."

- "SIFIR ATIK VAKFI OLARAK UNICEF'LE DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, uluslararası alanda en etkin sivil toplum girişimlerine sahip ülkelerden biri olduğunu ve Sıfır Atık Vakfı olarak dünyanın farklı bölgelerindeki çocuklar için neler yapabilecekleri konusunda çalıştıklarını söyledi.

Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesiyle Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının vurgulanacağını ve bunun önemli bir fırsat olduğunu belirten Ağırbaş, Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerini paylaşmak istediklerini dile getirdi.

Bu noktada işbirliklerinin önemine işaret eden Samed Ağırbaş, "UNICEF'le COP marjında ortak bir etkinlik yapmaya karar verdik. Paolo, iyi bir dostumuz, kendisi Türkiye dostu. UNICEF'te de güzel işler çıkarıyor. Ben kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı da başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreçte de Sıfır Atık Vakfı olarak biz UNICEF'le daha yakın işbirliği içerisinde olacağız." diye konuştu.

COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak tüm paydaşları bir araya getirmenin kritik önem taşıdığına işaret eden Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki bütün tarafların, sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün katılımıyla ortak bir süreç yöneteceğiz. Biz ortak aklı çok önemsiyoruz ve bu bağlamda önümüzdeki hafta da Birleşmiş Milletlerin Türkiye ofisleriyle bir toplantı gerçekleştireceğiz. Burada ortak neler yapabiliriz, biz nasıl destek olabiliriz, bunları tartışacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi artık dünyaya mal olmuş global bir marka. Biz bu markayı güçlendirerek dünyanın çocukları için yapabileceklerimizi konuşuyor ve önemsiyoruz."