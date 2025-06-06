Sıfır Atık Vakfı'ndan Türkiye Genelinde Farkındalık Hamlesi: “Farkında mısın?” Kampanyası Başladı

Kampanya, bireylerin farkında olmadan sergilediği israf alışkanlıklarına dikkat çekmeyi ve her bireyin kendi yaşam pratiği içinde atabileceği küçük ama etkili adımlarla büyük bir değişimin mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyor. "Farkında mısın?" sorusuyla başlayan mesajlar, toplumsal bir iç muhasebeye davet niteliği taşıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, kampanyanın tanıtımı hakkında yaptığı açıklamada "Bu kampanya ile yalnızca israfın boyutlarına değil, aynı zamanda çözümün de bireylerin elinde olduğuna dikkat çekiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen bu farkındalık çalışmasıyla birlikte, Sıfır Atık Vakfı olarak önümüzdeki süreçte bilinçli tüketim odağında yeni projeler ve kampanyalarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş ayrıca, Sıfır Atık Hareketi'ni küresel çapta görünür kılan öncülüğü ve ilham verici liderliği dolayısıyla Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de özel olarak teşekkür ederek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yükselen bu vizyon, bugün sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de bir çevre bilinci seferberliğine dönüşmüş durumdadır. Bu güçlü vizyonun izinde yürümeye ve ülkemizdeki farkındalığı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşların günlük yaşamda kolaylıkla uygulayabileceği öneriler ve çarpıcı görsel içeriklerle desteklenen kampanya, sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini amaçlıyor.