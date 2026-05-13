Sıfır Atık vurgusu! Ağırbaş: Proje, Türkiye'nin dünya sahnesine taşıdığı ender çalışmalardan bir tanesi

Sıfır Atık Vakfı tarafından 12 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen basın buluşması programında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş; Vakfın mevcut faaliyetleri ve projeleri, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası, 4-7 Haziran Sıfır Atık Festiali, 5-7 Haziran Sıfır Atık Forumu, 9-20 Kasım'da Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik çalışmalar ve hazırlık süreci ile iklim ve sıfır atık gündemine dair aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

"SIFIR ATIK, TÜRKİYE'NİN DÜNYA ARENASINA TAŞIDIĞI ENDER ÇALIŞMALARDAN"

Ağırbaş, "2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi, Türkiye'nin 86 milyon vatandaşı ile beraber dünya sahnesine taşıdığı ender çalışmalardan bir tanesi. Biz bu projeyi, bu çalışmayı siyaset üstü görüyoruz ve dünyanın geleceğini şekillendirecek, dünyanın kaderine etki edecek bir hareket olarak görüyoruz. Malumunuz dünya artık geri dönülmez bir sona doğru gidiyor. Biz dünyadaki atık krizini bıraktık, artık uzaydaki atıkları nasıl yönetebileceğimizi ve yöneteceğimizi konuştuğumuz bir duruma geldik. Uzaydaki atıklar, çöpler yörüngedeki uydulara çarparak uyduları yok eder seviyeye geldi. Ve dünya artık hem yeryüzündeki atıklar için hem de insan eliyle uzaya atılmış atıklar için çözüm yolları arıyor" dedi.

"BM VERİLERİNE GÖRE OKYANUSLARDA ARTIK PLASTİK KITASINDAN BAHSEDİYORUZ"

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre artık okyanuslarda yeni bir kıtadan bahsedildiğini ifade eden Ağırbaş, "Plastik kıtası, çöp kıtası. Ne yazık ki ülkeler kendi çöplerini arıtmaktansa okyanuslara boşaltıyorlar ve okyanuslara atılan bu çöpler kıyılarımıza vuruyor. Ve buna bağlı sebeplerden dolayı özellikle küçük ada ülkeleri, Asya Pasifik'teki ve yerlerdeki ada ülkelerinde tarım bitme noktasına geldi" diye konuştu.

"HER BİREY HAFTADA ORTALAMA 5 GRAM MİKROPLASTİK YİYOR"

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucundan bahseden Ağırbaş, "Artık anne karnındaki bebeklerin karnında bile mikroplastiğe rastlıyoruz ve mikroplastik öyle bir şey ki havada asılı kalabiliyor. Yediğimiz sebzenin, meyvenin üstünde asılı kalabiliyor ve biz bunları istemeden de olsa yiyoruz. Ortalama her bir birey haftada 5 gram mikroplastik yiyor ve bu mikroplastiğe bağlı sebeplerden dolayı biz çeşitli hastalıklar riskiyle karşı karşıyayız. Çevremizde görüyorsunuz artık kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına bağlı sorunlar 20'li yaşlara kadar geldi. Belki tek sebebi mikroplastik değildir ama başlıca sebeplerinden bir tanesinin mikroplastikler ve çevresel kirlilikler olduğunu biliyoruz. Tabii özellikle çevresel olaylar insanın başına geldiği zaman daha çabuk anlaşılıyor" dedi.

"VAN GÖLÜ EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Ağırbaş, "Biz şehri 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl altyapı yatırımında geride bıraktığımız zaman onun tekrardan yatırıma kavuşmasının 30-40 yılı bulduğunu söylüyorlar. Ve şu an Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirlerimizdeki temiz su kayıp kaçak oranı yüzde 30. Yani barajlarda bastığınız su eve gidene kadar yüzde 30'u eski borulardan dolayı kayboluyor. Ondan dolayı mesela belediyelerimizin mevcut su borularını düzenli olarak yenilemesi lazım, ileri biyolojik arıtma tesislerini yapması lazım ki biz çevremizi koruyalım. Bu teknik bir konu. Bununla alakalı da biz çeşitli önerilerimizi çalışıyoruz. 18 Mayıs'ta da Van Gölü'ne gideceğiz. Van Gölü ile alakalı eylem planımızı açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL'U SIFIR ATIK ÇALIŞMALARININ GLOBAL MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Tabi burada bizim verdiğimiz şöyle bir örnek var şehirlerimiz ile alakalı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan örnek vermek istiyorum. Biz İstanbul'da yaşayan 16 milyon İstanbullu olarak İstanbul'un geleceğine sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bizler sabah evimizden çıkıp iş yerine gittiğimizde veya çocuklarımız bu şehirde okullarına giderken havayı temiz bulmak istiyorsak, denizi mavi görmek istiyorsak, yeşili daha yeşil görmek istiyorsak bu şehrin yeşiline, mavisine ve havasına hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Ve bundan dolayı da biz Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'la alakalı 16 milyon İstanbullu'yla beraber bir hayalimiz var. Nedir bu hayalimiz? İstanbul'u dünyadaki sıfır atık çalışmalarının global merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Önümüzdeki 5 yıl süresince 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmaları yapacağını ifade eden Ağırbaş, "Merkezini İstanbul'a kazandırma ile alakalı bir irademiz var ve bununla alakalı da ilk imzayı attık. Birleşmiş Milletler'in İnsan Yerleşimleri Programı, İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürütecek global bir ofisini açtı. Bu yıl itibarıyla personeli istihdam edecek ve çalışmalarına başlayacak. 5 yıl içerisinde de bu sayı 10'a çıkacak. Bu bağlamda ben Sıfır Atık Hareketi'nin biraz geçmişinden de bahsetmek istiyorum" dedi.

"EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ'NİN ÖNERDİĞİ SIFIR ATIK GÜNÜ, TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA ARMAĞANI"

2017 yılında bir proje olarak başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan liderliğinde başta Türkiye'de sahiplenildiğini dile getiren Ağırbaş, "Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, belediyelerimiz bu süreci sahiplendi. 2019 ve 2020 yıllarında hukuki süreçleri tamamlandı ve Türkiye'de bununla alakalı ilk tohumlar atılmaya başlandı. 2020 yılı itibari ile biz Sıfır Atık Projesi'ni globalleştirme ile alakalı bir karar aldık ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önerisi üzerine 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karara imza attı. Türkiye'nin öncülüğünde 105 ülkenin eş sunuculuğunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir karar aldı. 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etti. Yani bu ne demek? Birleşmiş Milletler var olduğu sürece dünyada 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak ve bu Türkiye'nin dünyaya bir armağanı. Yine aynı Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararında bir danışma kurulu kurulmasına karar verildi. Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu kuruldu ve bu danışma kurulunun başkanlığına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi seçildi ve 3 yıldır bu danışma kurulu çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu danışma kurulunun almış olduğu kararlar da Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere tavsiye niteliğinde iletiliyor ve Sıfır Atık Vakfı kurulduktan sonra Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bu çalışmalara başladıktan sonra 50'den fazla ülke de sıfır atık yaklaşımını benimsedi ve kendi ülkelerinde sıfır atıkla alakalı çalışmalara başladılar" dedi.

Ağırbaş, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu bağlamda yapmış olduğu bütün konuşmalarda hem Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu sıfır atık projesine, hem de Sayın Emine Erdoğan'ın yapmış olduğu liderliğe teşekkür ediyor. Bu bağlamda biz her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimiz zaman veya herhangi bir toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Genel Sekreteri ile denk geldiğimiz zaman, Sayın Emine Erdoğan'la Birleşmiş Milletler çatısı altında yürüyen sıfır atık çalışmalarını beraber istişare ediyorlar. O toplantılarda alınan kararlar Birleşmiş Milletler sistematiğinde uygulanıyor. Bu bağlamda artık Birleşmiş Milletler Sıfır Atık markasını sahiplendi ve Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkede sıfır atık çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. En son geçtiğimiz 30 Mart tarihinde biz Uluslararası Sıfır Atık Gününü kutladık ve Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkede aynı anda sıfır Atık Günü kutlandı" diye konuştu.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN WEB SAYFASINDA 3 LOGODAN BİRİSİ SIFIR ATIK VAKFI'NIN"

Birleşmiş Milletler tarafından Sıfır Atık Vakfı'nın ayrı bir yere konulduğunu ifade eden Ağırbaş, "Birleşmiş Milletler'in web sayfasına girdiğiniz zaman özellikle sıfır atık alanında üç tane logo göreceksiniz. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in kendi logosu. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in Çevre Programı'nın logosu. Bir de Sıfır Atık Vakfı'nın logosu. Biz Birleşmiş Milletler ile 10 yıllık bir iş birliği anlaşması imzaladık. Bizi bir vakıf olarak değil, Birleşmiş Milletler organizasyonu olarak tanımladılar" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK FORUMU DÜNYADAKİ EN BÜYÜK SIFIR ATIK TOPLANTISI"

Ağırbaş, "5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'in bütün organizasyonları Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Harvard Üniversitesi, Oxford ve Yale Üniversiteleri Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler ile beraber organize edilen dünyadaki en büyük sivil, çevre ve sıfır atık alanındaki toplantı olma özelliğini taşıyor" dedi.

"İKİ YIL İÇERİSİNDE 120 SULAK ALAN, GÖL VE DEREYE GİDECEĞİZ"

"Her yıl televizyonda tartışmalar var. Allah göstermesin iki sene üst üste yağmur yağmasa, az yağsa şehirlere verecek su bulamayabiliriz. Ondan dolayı biz şimdi 18'inde Van Gölü'ne gidiyoruz. Yakında Hatay'a da gideceğiz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 120 tane sulak alan, göl ve dereye gideceğiz. Basınımızla beraber gideceğiz" diyen Ağırbaş, "Oradaki problemleri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bakanlıklarımızla çalışma grupları kuruyoruz. Bakanlıklarımızı sürece etkin olarak katıyoruz. Bu bağlamda bizim yaptığımız en önemli hususlardan bir tanesi de o problemlerin olduğu yerlerde vatandaşlarımızla çalıştaylar ve toplantılar düzenliyoruz. Vatandaşları da koruma sürecine etkin katamadığımız takdirde sulak alanlarımızı korumanın mümkünatı yok. Çünkü mesela Eber Gölü'nde gördük. Bir taraftan fabrikalar atıklarını döküyor. Belediyeler arıtma su tesislerini çalıştırmıyor. Vatandaşımız da oradaki sazlık alanları ateşe vermek suretiyle yakıyor. Biz şimdi orada vatandaşlarımızı bilinçlendirerek oradaki sazlıkların yakılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK VAKFI BÜNYESİNDEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Vakfın Üsküdar, Kandilli'de bulunduğunu aktaran Ağırbaş, "Orada yaptığımız çeşitli çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Sıfır Atık Sanat ve Tasarım Atölyeleri. Günde 300'den fazla çocuk ve genç vakfımıza geliyorlar. Sıfır atık bağlamında sanat eğitimleri alıyorlar. Atık kumaşlardan ve atık bitkilerden çeşitli sanat ürünleri imal ediyorlar. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Bizim bir mottomuz var; "Dünya ortak evimiz." Bu mottoya da sahip çıkıyoruz. Biz bu eğitimleri Türkiye'nin 81 ilinde farklı okullarda da yapıyoruz. Eğitmen arkadaşlarımızı okullara göndererek bu eğitimleri yerelde de yapıyoruz. Yine Sıfır Atık Vakfı olarak iki farklı tiyatro grubumuz var. Türkiye'nin 81 ilini geziyorlar. Çocuklara tiyatroyla beraber hem sanat bilincini aşılamak istiyoruz hem de orada verdiğimiz mesajlarla atığın azaltılması ve çevrenin korunması ile alakalı hususları işliyoruz" dedi.

İSTANBUL SIFIR ATIK HAFTASI

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 1-7 Haziran tarihleri arasını İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildiğini dile getiren Samed Ağırbaş, "Önümüzdeki yıl itibarıyla da bunu bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında belediyelerimiz, İstanbul'un 39 ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okullarımız, üniversitelerimiz, hemşehri derneklerimiz, site yönetimlerimiz, aklınıza gelen herkesin etkinlik yapacağı bir platform oluşturduk. Şu ana kadar İstanbul genelinden 1500'den fazla etkinlik başvurusu aldık. İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından gerçekleştirilecek. Sayın İstanbul Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin koordinasyonunda yürüyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu işin organizasyonunu yapıyoruz" dedi.

"LONDRA, NEW YORK İKLİM HAFTALARI GİBİ İSTANBUL'UN DA BİR SIFIR ATIK HAFTASI VAR"

Ağırbaş, "Biz tabii ne demiştik? İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma konusunda kararlıyız. Dünyada işte New York İklim Haftası var, Londra İklim Haftası var. Büyük şehirlerin iklimle alakalı haftaları var. Artık İstanbul'un da bir sıfır atık haftası var. Global bir çalışma. Birleşmiş Milletler'e akredite bir çalışma. Sıfır Atık Haftası İstanbul'umuza hayırlı olsun. Artık biz de New York, Londra gibi dünyanın büyük şehirleriyle beraber sıfır atık haftasını sizlerle beraber 16 milyon İstanbullu ile beraber kutluyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE SIFIR ATIK FESTİVALİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş, "Sıfır Atık Haftası kapsamında 4-7 Haziran tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız iş birliğinde İstanbul'da Sıfır Atık Festivali'ni yapıyoruz. Sıfır Atık Festivali'nin ana teması bu yıl enerji verimliliği. Biz enerji sarfiyatımızı azaltmak zorundayız ve bunu sadece yüzde 30 azaltabilirsek 30 milyar dolar yıllık Türkiye'nin cebinde kalacak. Ve biz bu yıl enerji verimliliği mottosuyla Sıfır Atık Festivali'ni inşa ediyoruz. 1 milyondan fazla insanın katılmasını bekliyoruz. Atatürk Havaalanı'nda düzenleyecek olduğumuz Sıfır Atık Festivali'ne Türkiye'deki 86 milyon vatandaşımız davetli" dedi.

Ağırbaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve kurumlarımız iş birliğinde bir milyondan fazla çocuk, genç ve vatandaşımızın katılımını öngörüyoruz. Burada tabii sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı, çevre teknolojileri gibi başlıklarda farklı farklı çalışmalar yapılacak. Buradaki içerikler özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları el birliğiyle yapılacak. Biz, yaptığımız bütün çalışmalarda içerikleri ve organizasyonu paydaşlarımızla beraber yapıyoruz. Özel sektörümüzle, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla biz Sıfır Atık Vakfı olarak insanların özgürce tartışabileceği ve iş yapabileceği alanları oluşturmaya gayret ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"SIFIR ATIK FORUMU, 5 BİNDEN FAZLA KATILIMCIYI AĞIRLAYACAK"

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun bu yıl ikincisinin İstanbul'da düzenleneceğinin altını çizen Ağırbaş, "5-7 Haziran tarihleri arasında düzenleyecek olduğumuz Sıfır Atık Forumu'na bu yıl 160'tan fazla ülke katılacak. 5000'den fazla katılımcının yer alacağı Sıfır Atık Forumu'na şu ana kadar 100'den fazla bakan kayıt yaptırdı" dedi.

"SIFIR ATIK FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ'Nİ 160'TAN FAZLA ÜLKE İMZALAYACAK"

Ağırbaş, "Birleşmiş Milletler'in İklim Konferansı'na 72 tane bakan geldi geçen yıl. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen sivil bir toplantıya 100'den fazla bakanın gelmesi ve İstanbul'da bu işin yapılıyor olması, İstanbul'un ne kadar önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'nin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor ve biz Sıfır Atık Forumu'nu Sıfır Atık Vakfı olarak organize ediyoruz. Bu bir devlet etkinliği değil. Bu tamamen bir vakfın, özel sektörle beraber uluslararası kuruluşlarla beraber organize ettiği bir etkinlik. 200'den fazla dünya genelinden belediye başkanı geliyor. Dünyanın büyük şehirlerinden üst düzey yöneticiler geliyor. Valiler geliyor ve çok iyi konuşmacılarımız var, insanlar burada kendi alanlarında sıfır atığın geleceğini tartışacaklar. Sıfır atık 360 derece ele alacaklar ve geçtiğimiz yıl Sıfır Atık Forumu sonunda bir deklarasyon kaleme alındı. 108 ülke imzaladı. Bu yıl Sıfır Atık Forumu'nun sonuç bildirgesini 160'tan fazla ülke imzalayacak. Düşünebiliyor musunuz? Bakınız, bir vakfın organize ettiği bir toplantıya 160'tan fazla ülke geliyor ve o toplantının sonuç konferansına 160'tan fazla ülke imza atıyor" diye konuştu.

"DÜNYA BANKASI'NDAN SIFIR ATIK FORUMU'NA 30 KİŞİ GELİYOR"

Dünya Bankası'nın Sıfır Atık Forumu'na 30 kişi ile geleceğini dile getiren Ağırbaş "Bakın Dünya Bankası Başkanı'nın bana bir sözü var. Dedi ki; biz bugüne kadar hiçbir toplantıya 30 kişilik bir delegasyon göndermedik. 8 eski devlet başkanı Sıfır Atık Forumu'na gelmek için davetiye bekliyor" dedi.

"DÜNYA EKONOMİK FORUMU, SIFIR ATIK FORUMU'NUN ANA PARTNERİ"

Ağırbaş, "Ben size ilk defa burada söyleyeyim. Bir çarpıcı bilgi daha vereyim. Davos'u hepimiz biliyoruz. Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Ekonomik Forumu, Sıfır Atık Forumu'nun ana partneri. Dünyada ikinci bir forum yoktur ki Dünya Ekonomik Forumu'nun partner olarak yer aldığı" dedi.

"1 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN YAŞADIĞI GECEKONDU MAHALLESİNDE İNSANLARI SÜRECE DAHİL ETTİK"

Ağırbaş, "Biz daha yaşanılabilir bir dünya istiyoruz. Bundan birkaç hafta önce Afrika'da, Nairobi'de bir gecekondu mahallesindeydim. Bir milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesinde danışmanlık toplantısı düzenledik. Çünkü iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı o gecekondu mahallesinde yaşayan gariban insanların hayatları etkileniyor. Ne yazık ki iklim ile alakalı konularda da ilk etkilenen yoksul ve dezavantajlı gruptaki insanlar oluyor. Nairobi'de iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı yağış rejimi değişti, insanlar boğularak hayatlarını kaybediyorlar ve bu insanların evinde içecek su yok. 5-6 metrekarelik teneke evlerde 6-7 kişi yaşıyorlar. Sosyal medya hesaplarımızda videoları var. İlk defa bir uluslararası kuruluşun temsilcisi, bir vakıf temsilcisi olarak gittik, orada bir danışmanlık toplantısı düzenledik. Oradaki gençleri, kadınları, STK'ları sürece dahil ettik, Onların sorunlarını dinledik. Kibera bölgesindeki gecekondu mahallelerinden 10 tane genci Sıfır Atık Forumu'na getiriyoruz. Sıfır Atık Forumu'nda kendi yaşadıkları sorunları dünyaya anlatacaklar. Bizim Türkiye olarak en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi de dünyadaki mazlum coğrafya problemleri. Biz dünyaya anlatmak istiyoruz. Ben Nairobi'deki gecekondu mahallesine gittiğim zaman çok etkilendim ve bundan 6 yıl önce gittiğim zaman diktiğim ağacı ve temelini attığım okulda yetişen çocukları görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"GIDA İSRAFINI YÜZDE 20 AZALTABİLİRSEK DÜNYADAKİ AÇLIK KRİZİNİ BİTİREBİLİYORUZ"

Ağırbaş, "Biz Türkiye olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, başta Afrika'da ve bütün mazlum coğrafyalarda uluslararası fonlar ve Türkiye'nin de desteğiyle kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yapmak istiyoruz. Evet, biz insani yardımlar yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde olacağız ama bir taraftan da bu insanlara sürdürülebilir işler, sürdürülebilir eğitimler planlayarak bu insanların hayatlarını değiştirmek zorundayız. Bakınız bugün dünya 8 milyar. 8 milyarlık dünyada 800 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi yok. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ankara nüfusu 8,6 milyon civarı ve biz bugün dünyada 8 milyondan fazla insanı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Ve dünyadaki gıda israfını yüzde 20 azaltabilirsek biz dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. Bakın sadece 8 milyon insanın ölümünden bahsetmiyorum. Gıda bulamayan insanların da gıdaya erişimini sadece yüzde 20 azaltarak sağlayabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"COP31'DE TARTIŞILMASI PLANLANAN KONULAR, SIFIR ATIK FORUMU'NDA İŞLENECEK"

Bugüne kadar COP toplantılarında sıfır atık konusunun hiçbir zaman tartışılmadığını ifade eden Ağırbaş, "Sadece iklim meseleleri tartışıldı. Ama bu yıl itibarıyla Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı'nda, yani COP31'de artık sıfır atık konusu da ana gündem maddesi olarak tartışılacak. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı'nın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde bu yapıldı ve artık COP31'in gündeminde sıfır atık hususu var. Ve orada tartışılması planlanan bütün sıfır atık konularının detayları Sıfır Atık Forumu'nda işlenecek. Bahsettiğim üzere 100'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı sıfır atık formunda bizlerle beraber olacak. Sanayi ve teknoloji bakanları, tarım ve orman Bakanları, enerji ve doğal kaynaklar bakanları oturumu yapılacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bu bakanlar bizim bakanlarımızın ev sahipliğinde kendi konularını tartışacaklar" dedi.

COP31'DE GIDA İSRAFI KAMPANYASI DÜNYAYA İLAN EDİLECEK

"Sıfır Atık Forumu'ndan sonra COP31 Toplantısı Birleşmiş Milletlerin Taraflar Konferansı Antalya'da gerçekleştirilecek" diyen Ağırbaş, "Sıfır Atık Forumu'nda alınan kararlar Antalya'daki COP31'de inşallah hayat bulacak. Tabi bizim yapacağımız çalışmaların çoğu önümüzdeki 10 yılı ilgilendiren çalışmalar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, "COP31'de Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde çeşitli kampanyalar yapacağız. Sıfır atık Hareketi nasıl dünyaya mal olduysa, bugün 193 ülkede varsa, Türkiye'den çıkacak bir gıda israfı kampanyası da bütün dünyada gıda israfının önüne geçilmesine sebep olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji verimliliği ile alakalı yeni bir kampanya başlatıyoruz. Yine dünya genelinde olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda yeni bir kampanya başlatıyoruz. Sanayide yeşil dönüşüm ve sıfır atıkla alakalı. O da inşallah dünya genelinde olacak. Ve son olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızla başlattığımız su verimliliği ile alakalı kampanya ile beraber inşallah dünyaya su verimliliği ile alakalı da bir çalışmayı armağan etmiş olacağız" dedi.

"MAZLUM COĞRAFYALARDAN İNSANLAR SIFIR ATIK FORUMU VE COP31'E GELECEK"

Antalya'da düzenlenecek COP31 ve İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda dezavantajlı grupların katılımını önemsediklerini aktaran Ağırbaş, "Kenya'nın gecekondu mahallesinden insanlar gelecek. Brezilya'nın gecekondu mahallesinden insanlar gelecek. Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Filistin'den, dünyanın aklınıza gelebilecek bütün mazlum coğrafyalarından insanlar gelecek. O insanların gelecekleri ile alakalı kararların alınmasını istiyoruz ve o insanların da yaşadığı sorunların dünya tarafından bilinmesini biz istiyoruz" diye konuştu.