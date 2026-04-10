''Sıfır faizli kredi'' yalanıyla vurgun: Dolandırıcılar enselendi

Edinilen bilgilere göre, emniyete başvuran bir vatandaş sosyal medya platformlarında yer alan '0 faizli kredi' ilanı üzerinden 1 milyon 499 bin 770 TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Afyonkarahisar ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.