Sigara bırakma polikliniğini bağımlılıktan kurtarıyor

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği sorumlusu da olan Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Leyla Sağlam, AA muhabirine, sigara ve tütün kullanımında farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla 31 Mayıs'ın Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) "Dünya Tütünsüz Günü" olarak belirlendiğini, bu yılki sloganın "Tütün Çevremizi Tehdit Ediyor" olduğunu söyledi.

Sigarayla mücadelede ilk ve en önemli hususun "başlamamak" olduğunu ifade eden Sağlam, "Dünyada her yıl 8 milyon kişi sigaranın neden olduğu hastalıklardan ölüyor. Bunun 1,2 milyonu içmediği halde sigara dumanına maruz kalan pasif içiler ve bu grup içinde çocuklar da var." dedi.

Sağlam, kanser başta olmak üzere birçok ölümcül hastalığa neden olan sigara yüzünden ülkede yılda yaklaşık 100 bin, günlük ise 250-300 civarında insan öldüğünü kaydetti.

Sigaranın ekonomiye de zarar verdiğini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Dünyada 1,3 milyar kişi sigara içiyor. Bu kişilerin bir gün sigara içmemesi ekonomik olarak önemli kazanç sağlayacaktır. Ülkemizde ise 17-18 milyon sigara içicisi olduğunu biliyoruz. Ülkemiz fiyatları dikkate alındığında, bir gün sigara içmesek, ortalama günde bir paket kullanıldığını düşünürsek, yaklaşık 360 milyon lira cebimizde kalacak ve bu parayla daha faydalı işler yaparız. Hastanemizde randevuyla 1 yılda hizmet verdiğimiz 250 kişiden 100'ü sigarayı bırakıyor. Türkiye genelinde 500'ü aşkın sigara bırakma polikliniği var, bu birimlerde de sigarayı bıraktırma oranı yüzde 40, yüzde 50 arasında."

Sağlam, tütünün çevreyi tehdit edip hava kirliliğine de yol açtığına işaret ederek, bu nedenin bile sigarayı bırakmaya yeterli olduğunu söyledi.

Sigarayla mücadelenin 2. basamağında "bıraktırılma" çalışmalarının yer aldığını ve bu konuda hekimlerin yanı sıra sigara bırakma polikliniklerinin olduğunu anlatan Sağlam, "Sigara bırakma polikliniklerinde yüzde 40'lık başarımız var, 10 müracaattan 4'ü bırakıyor. Erkekler kadınlara göre sigarayı daha kolay bırakıyor. Bu başarıda hekim tavsiyesiyle ve ailede sigara içenlerin olmaması etkili." dedi.

Sağlam, gençlerde nargile ve elektronik sigara kullanımının son zamanlarda arttığını belirterek bu ürünlerin akciğerde, mukozalarda, hava yollarında geri dönüşümsüz hasar oluşturduğuna dair bilimsel çalışmalar ortaya konulduğunu dile getirdi.

- NARGİLE VE ELEKTRONİK SİGARA ZARARSIZ ALGISI DOĞRU DEĞİL

Nargile içenlere tütünün zararlarına ek olarak vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar ile hepatit ve HIV gibi hastalıkların da bulaşabileceğine dikkati çeken Sağlam, "Nargile ve elektronik sigara gibi tütün ürünlerinin hepsi zararlı. Gençlerde nargile ve elektronik sigara zarar vermiyormuş gibi algı var, bu çok yanlış. Amerika'da elektronik sigaraya bağlı EVALI hastalığından dolayı 1 yılda 2 binin üzerinde genç hekime başvurdu. Bu konuda gençlerimizi bilinçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sağlam, yeni tip koronavirüs döneminde sigara içenlerin bu bağımlılıktan kurtulmak için çabaladığını belirterek, salgın döneminde sigara içenlerin yaklaşık yüzde 10'unun sigarayı bıraktığını dile getirdi.

- "TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLEN ÜLKE OLMUŞTUR"

Yurtta sigarayla mücadele, sigara içmeyenleri ve çocukları korumaya yönelik çok güzel yasaların ve tedbirlerin olduğunun altını çizen Sağlam, "DSÖ, sigarayla mücadele kapsamında 6 başlık altındaki 'MPOWER' politika paketini açıkladı. Türkiye, sigarayla mücadelede 'MPOWER' politikasının tamamını en iyi uygulayan ve hatta örnek gösterilen ülke olmuştur." diye konuştu.

Çok bağımlı olmayanların kendi iradesiyle, bağımlı olanların da profesyonel yardım için sigara bırakma polikliniğine başvurmasını isteyen Sağlam, "Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmak isteyenlerin tedavi ve ilaç hizmetini ücretsiz sunuyor. Çocuğunu, eşini ve ailesini seven sigarayı bıraksın ayrıca Sigara Bıraktırma Hattı olan Alo-171 de çok başarılı hizmetler sunmaktadır. Yeter ki sigarayı bırakmak isteyelim." dedi.