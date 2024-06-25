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Sigara içtiği için ceza alan işçi soluğu mahkemede aldı: Milyonları ilgilendiren emsal karar

İzmir'de bir mağaza çalışanı vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içtiği gerekçesiyle para cezası aldı. 3 bin TL cezanın maaşından kesilmesi kararını yargıya taşıyan işçiye sevindirici haber iş mahkemesinden geldi.

DHA25 Haziran 2024 Salı 09:59 - Güncelleme:
Sigara içtiği için ceza alan işçi soluğu mahkemede aldı: Milyonları ilgilendiren emsal karar
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İzmir'de bir AVM'de mağaza çalışanı Emrah Aksın (40), herkesin ortak kullandığı açık hava bölümünde sigara içtiği gerekçesiyle AVM yönetimi tarafından iş yerine yazılan 3 bin TL cezanın maaşından kesilmesi durumunu yargıya taşıdı. İş mahkemesi emsal karar verip, işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceği gerekçesiyle kesintinin iptaline hükmetti.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Mağaza çalışanı Aksın, geçen yıl ağustos ayında, vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içti. AVM yönetimi, personelin bu alanı kullanamayacağı gerekçesiyle Aksın'ın çalıştığı firmaya 3 bin TL ceza kesti. Firma da cezayı Aksın'ın maaşından tahsil etti. Aksın kesintinin iptal edilmesi için hem çalıştığı firmayla hem de AVM yetkilileriyle görüştü ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine Emrah Aksın, avukatı Cansu Akkaş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Karşıyaka 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen davada 13 Haziran'da karar çıktı. Mahkeme, işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceği gerekçesiyle kesintinin iptaline hükmetti.

"EMSAL TEŞKİL ETSİN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Emrah Aksın, "AVM yönetimi ile çalıştığım firmaya durumu ilettim ancak sonuç alamadım. Kendilerini haklı buldular. Konuyu yargıya taşıdım. Üzerinden 1 yıl geçti ve kazandık. Bu sadece benim için geçerli değil. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bu davayı herkes için açtım. Benim gibi benzer şekilde ceza kesilen ve ödemek zorunda kalan işçiler için emsal teşkil etmesini isterim" dedi.

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