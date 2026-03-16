  İzmaritteki DNA cinayeti çözdü! Katili en yakını çıktı
Güncel

İzmaritteki DNA cinayeti çözdü! Katili en yakını çıktı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı. Olayın faili maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. çıktı.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 07:57
İzmaritteki DNA cinayeti çözdü! Katili en yakını çıktı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde ateşli silahla öldürülen M.Y.'nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Olay yeri ve çevresinde 5 ay süren saha araştırması yapan ekipler; teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda; maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi.

SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA İLE CİNAYET AYDINLATILDI

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Dedektifleri, olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.'nın; "maktulün evine hiç gitmediği" yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

