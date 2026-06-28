Kanal 7'ye konuk olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bizim sağlıkla ilgili genetiğimizde olumlu bir taraf var. Bizim medeniyetimize baktığınız zaman tüm medeniyetlerimizde sağlığı ön planda tutmuşuz. 1206 yılında Kayseri'de tıp fakültesi kurulmuş. Bugün modern tıp dediğimiz gibi ayrı alanlarda kurulmuş. Ruh hastalarına bile müzik ve su ile tedavi etmişler. Edirne'de, Tokat'ta şifahaneler kurulmuş. Baktığınız zaman birçok aşı ve sağlık alanında başarıları olan bir ülkeyiz. Son 24 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile çok büyük bir gelişim yaşadık. Türkiye sağlıkta dünya markası olduğunu gördü. Tüm dünya bunu gördü. Türkiye tüm ülkelerin sağlık sistemini model aldığı bir ülke. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden dahi Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Nitelik olmadan kimse gelmez. Bugün sağlık demek güven demektir. Siz canınızı emanet ediyorsunuz, güven endeksi yüksek olması lazım. Her gün günlük 3 milyon kişi sağlık hizmeti alıyor. Yılda yurtdışından 3 milyon kişi gelip sağlık hizmeti alıyor.

"DÜNYANIN EN KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİNİ SUNUYORUZ"

Türkiye sağlıkta hizmet kapasitesi anlamında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi. İnsanların sağlık hizmetine karşı güvenilirlik konusunda dördüncüyüz. Bugün Türkiye kendisini sağlık anlamında ücretsiz sağlık hizmeti verebiliyor.

Toplumun ki özellikle Türkiye son 25 senede şehirleştiğini görürsünüz. Kırsalda siz beslendiğiniz zaman sabah beslenirsiniz sonra tarlaya gider hareket edersiniz. Hareket ve yaşam tarzını değişirse riskler ortaya çıkar. Bunlardan birisi kilo, ikincisi sigara ve üçüncüsü internet gibi bağımlılıklardır.

Dünyanın gerçekten sağlık altyapısı anlamında en kapsamlı, en güvenilir sağlık hizmetini sunuyoruz.

"KENDİ BULUŞLARINI YAPAN BİR SİSTEM OLUŞTURUYORUZ"

Şimdi biz koruyan ve geliştiren diyoruz ama üretim de önemli, Türkiye üretme de büyük çaba gösteriyor. Daha önceden hazırlıklı olmuş olan altyapının koordine edilmesi de önemli. Bunu destekliyoruz. Bir kaç tane kanun da çıkarttık bununla ilgili. Kendi buluşlarını yapan bir sistem oluşturuyoruz. Bu süreçte ilk belirtileri de vermeye başladı. Siz bilim insanını desteklemeniz lazım. Fikri üreten kişiyi finansman ile buluşturmanız lazım. Eğer bu ekosistemi bir araya getirirseniz, o ürün haline gelir. Bilgiyi ticari bir ürüne dönüştürmezseniz o bilgi sadece üniversitelerde kalır.

Sağlıkla ilgili bir fikriniz gelmişse, sadece bilim insanı olmanız lazım değil. Portale giriyorsunuz ve bu fikrinizi paylaşıyorsunuz. Biz de o fikirleri sanayicimizle paylaşıyoruz. "Bu fikir dünyada gerçekten orijinal bir fikir midir?" diye araştırıyoruz. "Böyle bir fikir var gelin bunu TÜSEB koordinasyonunda üretelim" diyoruz. Türkiye'de fikir ve bilim var, biz bunun koordinasyonunu sağlıyoruz. Covid'de solunum cihazını ürettik. Covid'de öyle bir hale geldi ki herkesin sağlıkla ilgili modelle yapması gerekti.

Hedefimiz şu bizim, sadece kendi insanımıza değil, tüm muhtaç olan insanlara sağlık hizmetini göndermeyi planlıyoruz.

YERLİ VE MİLLİ KALP-AKCİĞER MAKİNESİ

ASELSAN ile geliştirilen kalp makinesi çok çok önemli, bu makine olmadan ameliyat edemezsiniz. Bu tür makineleri direk insanda kullanamazsınız. ASELSAN'ın mühendisleri ve bizim mühendislerimiz bunu hayvan üzerinde kullandı. Kalp ve akciğerin fonksiyonunu gören olmazsa olmaz bir makine. Kalbi durduruyorsunuz ve ameliyat yapıyorsunuz. Bu makine olmadan hiçbir kalp ameliyatı yapılamaz. Bunu klinik olarak kullanmaya başlıyoruz ve sene sonunda seri üretime başlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net söylüyor, Türkiye sağlık anlamında tam bağımsız bir sisteme kavuşacak. Bütün çalışan arkadaşlarımız için gurur günüydü. Bir şeyi döndürebilmek bir süreç alıyor.

RANDEVU SİSTEMİ

Şu anda bizim randevu bekleyen insan sayımız 250 bin bandında. Aslında randevu sorunu yok diyebiliriz. Siz aile hekimine giderseniz, aile hekimi sizin için gerekli gördüğü bölümden size randevu alabilir. Aile Sağlığı Merkezlerimizi daha kurumsal bir hale getirdik. Türkiye'nin sağlık sistemindeki en önemli değişiklerden birisidir. İnsanımız hastalanınca hastaneye başvurur ama biz istiyoruz ki insanımız sağlığını korumak için bakanlığımıza başvursun. Biz toplumun ayağına gidelim dedik, o nedenle geçen sene "Kilonu öğren" dedik. Biz toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz koruma konusunda politika oluşturuyoruz. Geçen sene 28 bin kanser hastasını erken safhada yakaladık. Taramaları Aile Hekimliği yapıyor. Ücretsiz taramalar yapıyoruz. Ücretsiz mamografi çekiyoruz. Kalp hastalarını, tansiyon hastalarını arıyoruz.

Halen daha çok büyük bir yük var. Günde 3 milyon hasta bakıyoruz. Her bir Türk vatandaşı 12,4 kez sağlık sisteminden yararlanıyor senede. Biz Avrupa'ya göre iki kat hastaneye gidiyoruz. Biz diyoruz ki "Önce aile hekiminize gidin."

Çocuğunuz haylaz diyelim, gidip uzmandan görüş alıyorsunuz. Ücretsiz diyetisyen hizmeti de alıyorsunuz. Biz toplumumuzdan Sağlıklı Hayat Merkezleri'ni ziyaret etmelerini bekliyoruz. Toplum bizden sağlık talep etsin, tesislerimize gitsinler ve "Ben sağlıklı kalmak istiyorum" desinler.

Bugün Türkiye'de kamu hastanelerinde 7 günde MR randevusu veriyoruz. Eğer acilse o zaten acilde çekiliyor. Bizim elektronik sistemimizde tüm kayıtlar var. Sağlıkta her şeyi bir veri ile yönetiyoruz. Neresi ulaşılamıyorsa oraya yönelik çalışma yapıyoruz. Biz hastane yaparken de bu veriye göre yapıyoruz. Bu veri esasında dünyada böyle bir sistem yok. Eskiden herkesin elinde röntgen filmi vardı, şimdi var mı? Yok. Doktorlar artık her şeyi e-nabız sisteminden görüyor. Bir kaç ülke ile biz kendimizi kıyaslayabiliriz. Türkiye bu altyapısıyla gerçekten çok büyük bir yol kat etmiştir.

Bunları yapay zeka ile eşleştiriyoruz. Bir kere toplumumuzun hekimine güvenmesini istiyoruz. "Bana şu ilacı yaz" demesini istemiyoruz. Bu ülkenin hekimleri dünyanın en iyi hekimleri.

Ben toplumun sigarayı bırakmasını istiyorum. Ülkemizde yüzde 65 oranında kilo sorunu var. Kilo da tüm hastalıklara kapı aralar. Şekerli gıdalarla ilgili bir mücadeleye girmemiz lazım. Belli şeker oranının üzerindeki ürünlere dikkat edilmesi lazım. Toplumumuzun bunu bilmesini sağlamak istiyoruz. Paketlenmiş her türlü gıdayla ilgili bakanlığımız çalışıyor. Toplumun yasaklarla yönetilmesi taraftarı değilim, toplum bilinçli bir şekilde hareket etmesi lazım.

SİGARA YASAKLARININ İHLALİ

Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık, bazı değişiklikler olabilir ama bizim bir taslağımız var. Bir kaç ay içerisinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Görünür olmamasını sağlayacağız. 18 yaş altına sigara yasağı kontrol edilmiyor, bununla ilgili de taslağımıza bazı maddeler koyacağız. Yasaklamayacağız ama görünür olmasını engelleyeceğiz. Mekanlar camekanlı mı? Kapalı mı? Açık mı? Bunları netleştireceğiz. 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış, ben toplumumun kanser olmasını istemiyorum. Türkiye bu sigaradan ve internet gibi çok fazla kullanımından uzak durması lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir ama bu spor bağımlılığı olsun. Kötü bağımlılıklar sizi yönetmesin. İnternet sizi kullanacağına siz interneti kullanın.

DOKTOR SAYISI YETERLİ Mİ?

Biz bunu Yükseköğretim Kurumu ile de görüşüyoruz. Tıp fakültelerine baktığımız zaman hangi bölümlerde doktora ihtiyaç var görüyoruz. Türkiye OECD rakamlarına göre doktor sayısında düşük. Diğer meslek grupları da öyle. Hemşire ve doktor halen daha eksiğimiz var. Diğer branşlarda Türkiye makul seviyeye ulaşmış durumda. İnsan gücü aslında önemlidir. Onlara alan açmak için de uzaktan sağlık hizmeti gibi mevzuatlarımızı revize ediyoruz. Sağlık Meslek mezunlarının iş yapma alanlarını genişletiyoruz. Sağlık ekosistemini memur sistemi olarak algılamamalıyız.