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Sığınakta ele geçirildi! Terör örgütü PKK'dan ilginç SİHA önlemi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı.

DHA25 Mart 2021 Perşembe 21:13 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 21:37
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Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Muş merkez Kayalısu köyü Koopezer tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde 23 Mart 2021 tarihinde Eren- 4 Operasyonu icra edildiği bildirildi. Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

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